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U Seneckého rybníka v Plzni vznikla lesní stezka se siluetami zvěře

1.8.2026 17:22 | PLZEŇ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Foto | holbox / Shutterstock
Plzeň zřídila v lesích u Seneckého rybníka vzdělávací stezku, která hravou formou seznamuje děti i dospělé s obyvateli lesa. Využívá siluety zvířat, QR kódy a mobilní aplikaci. Stezka je určena rodinám s dětmi i dětským skupinám, které chodí do přírody. Za 244 000 korun ji zajistila městská organizace Správa veřejného statku (SVS) města Plzně, řekl ČTK vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství SVS Richard Havelka.
 
"Siluety zvěře nepředstavují klasickou naučnou stezku s tabulemi s textem a obrázky. Tabule se siluetami zvířat rozmístěné v lese vybízejí děti ke hře. Mají při ní najít zvíře podle siluety, pak si jej mohou z tabulky obkreslit a pokud mají chytrý telefon, o zvířátku se načtením QR kódu na tabulce mohou dovědět víc prostřednictvím aplikace Lesní svět," popsal stezku Havelka.

V lese blízko Seneckého rybníka je 25 pozorovatelen zvířat, nedaleko pozorovatelny je současně vždy silueta zvířete. Umístění odpovídá jejich přirozenému chování, takže například ptáci jsou na stromech a divočák či srna v houští. Procházka i s hledáním zabere přibližně hodinu.

Vztah k lesu a k přírodě pomáhá hlavně u dětí rozvíjet oddělení lesní pedagogiky plzeňských městských lesů sídlící v arboretu Sofronka. "Snažíme se děti zaujmout tak, aby do lesa a do přírody chodily rády, zážitkovou formou je vychovávat k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí," řekla Martina Kováříková, která má lesní pedagogiku na starosti.

Město podle náměstka pro dopravu a životní prostředí Aleše Tolara (STAN) stále vylepšuje nabídku v lesnaté rekreační oblasti Bolevecké rybníky, kde kromě cvičebních a plaveckých prvků rozvíjí i edukativní nabídku. Na nové stezce si může návštěvník díky propojení přírody s moderní technikou pustit hlas ptáka, nebo zjistit, čím se dané zvíře živí.

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