https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/ekofor-2026-ocenil-nejlepsi-kreslene-vtipy-o-zivotnim-prostredi
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EKOFÓR 2026 ocenil nejlepší kreslené vtipy o životním prostředí

4.7.2026 03:52 | PRAHA (Ekolist.cz) | Boris Bielik
Zdroj | Hnutí Brontosaurus
Více než tři stovky soutěžních prací, sedm zemí, dva světadíly a výrazně více humoru než v minulých letech. Takový byl letošní ročník EKOFÓRu, soutěže kresleného humoru o životním prostředí, jejíž tradice sahá až do sedmdesátých let minulého století a je od počátku spojena s časopisem Mladý svět.
 
Tématem letošního ročníku bylo: „Jak by měl vypadat svět za sedm generací?“ Do soutěže se zapojili publikující autoři, amatéři, děti i tvůrci ve volné kategorii. Celkem se sešlo 307 soutěžních prací ze sedmi zemí a dvou světadílů. Druhý světadíl zastoupil Sajal Jain z Uttar Pradesh v Indii, který se zapojil do kategorie Volná tvorba.

Podle poroty byly letošní práce výtvarně i obsahově propracovanější než v minulých letech. Výrazný posun byl patrný zejména v dětských kategoriích, kde přibylo kreseb s humorem, příběhem a nápadem. Naopak chmurných a smutných prací bylo letos méně.

„Letošní EKOFÓR ukázal, že o životním prostředí se dá mluvit nejen vážně, ale také s vtipem, lehkostí a fantazií. Právě humor může být cestou, jak téma budoucnosti planety přiblížit dětem i dospělým,“ uvedli organizátoři soutěže. Soutěž dlouhodobě podporují také partneři a spolupracující organizace, mezi nimi Sedmá generace, Klimatická koalice, Zóna umění, GlobalCarbonTax.eu, Mladý svět a SUDOP Brno.

Porota zasedala v neděli 21. června 2026 v Brně a udělila ceny i čestná uznání ve všech kategoriích. Mezi oceněnými jsou například Pavel Talaš, Petr Dubjak a Petr Dudek v kategorii Publikující, Anhelina Zabolotna a Natálie Bendová v kategorii Amatéři, Štěpán Bělík v kategorii Děti 0–6 let, Stela Náprstková v kategorii Děti 7–10 let, Amina Bilokon, Amálie Roztočilová a Tereza Šedivcová v kategorii Děti 11–15 let či Ema Kratochvílová, Miloš Kohlíček a Johana Vondráčková v kategorii Volná tvorba.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo ve středu 24. června 2026 v Ekologickém centru Toulcův dvůr. Zároveň zde byla zahájena dlouhodobá prázdninová výstava všech soutěžních prací EKOFÓRu 2026. Doprovází ji také výstava dětských výtvarných prací ze soutěže Máme rádi přírodu, kterou organizuje Hnutí Brontosaurus.

Soutěž však ještě nekončí. Veřejnost může stále rozhodnout o vítězi Ceny veřejnosti. Hlasování probíhá na stránce, kde může každý návštěvník udělit hvězdičku pěti svým favoritům. Výsledky Ceny veřejnosti budou vyhlášeny 12. listopadu 2026 na Koncertu Brontosauřích písní v Brně.

Všechny soutěžní práce si mohou zájemci prohlédnout také online v galerii soutěže. Další dlouhodobá výstava EKOFÓRu 2026 se uskuteční v Křížové chodbě Nové radnice v Brně od 1. do 14. října 2026.

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Boris Bielik
Autor je pracovníkem Hnutí Brontosaurus.
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