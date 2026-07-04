EKOFÓR 2026 ocenil nejlepší kreslené vtipy o životním prostředí
Podle poroty byly letošní práce výtvarně i obsahově propracovanější než v minulých letech. Výrazný posun byl patrný zejména v dětských kategoriích, kde přibylo kreseb s humorem, příběhem a nápadem. Naopak chmurných a smutných prací bylo letos méně.
„Letošní EKOFÓR ukázal, že o životním prostředí se dá mluvit nejen vážně, ale také s vtipem, lehkostí a fantazií. Právě humor může být cestou, jak téma budoucnosti planety přiblížit dětem i dospělým,“ uvedli organizátoři soutěže. Soutěž dlouhodobě podporují také partneři a spolupracující organizace, mezi nimi Sedmá generace, Klimatická koalice, Zóna umění, GlobalCarbonTax.eu, Mladý svět a SUDOP Brno.
Porota zasedala v neděli 21. června 2026 v Brně a udělila ceny i čestná uznání ve všech kategoriích. Mezi oceněnými jsou například Pavel Talaš, Petr Dubjak a Petr Dudek v kategorii Publikující, Anhelina Zabolotna a Natálie Bendová v kategorii Amatéři, Štěpán Bělík v kategorii Děti 0–6 let, Stela Náprstková v kategorii Děti 7–10 let, Amina Bilokon, Amálie Roztočilová a Tereza Šedivcová v kategorii Děti 11–15 let či Ema Kratochvílová, Miloš Kohlíček a Johana Vondráčková v kategorii Volná tvorba.
Slavnostní předání cen se uskutečnilo ve středu 24. června 2026 v Ekologickém centru Toulcův dvůr. Zároveň zde byla zahájena dlouhodobá prázdninová výstava všech soutěžních prací EKOFÓRu 2026. Doprovází ji také výstava dětských výtvarných prací ze soutěže Máme rádi přírodu, kterou organizuje Hnutí Brontosaurus.
Soutěž však ještě nekončí. Veřejnost může stále rozhodnout o vítězi Ceny veřejnosti. Hlasování probíhá na stránce, kde může každý návštěvník udělit hvězdičku pěti svým favoritům. Výsledky Ceny veřejnosti budou vyhlášeny 12. listopadu 2026 na Koncertu Brontosauřích písní v Brně.
Všechny soutěžní práce si mohou zájemci prohlédnout také online v galerii soutěže. Další dlouhodobá výstava EKOFÓRu 2026 se uskuteční v Křížové chodbě Nové radnice v Brně od 1. do 14. října 2026.
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