Účastníci soutěže Adapterra Awards mohou nově přihlásit průmyslové projekty

Foto | Vojta Herout / Adapterra Awards – Nadace Partnerství

Halu firmy Železný na výrobu kajaků pokrývá extenzivní zelená střecha. U vchodu se zrcadlí vodní hladina a opodál rostou květiny v kořenové čistírně odpadních vod. Ta připravuje použitou šedou vodu z haly na využití při splachování toalet. S nápady přišel majitel společnosti Antonín Železný. Projekt se dostal do finále Adapterra Awards 2019 a je příkladem projektu, který by se mohl přihlásit do nové kategorie Průmysl.