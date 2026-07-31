Úmrtí 15 slonů v Keni zřejmě způsobil kyanid z pesticidů na rajčata, uvedla AFP
V žaludcích uhynulých slonů byla nalezena rajčata, která stádo pravděpodobně přilákala z okolních farem. Vyšetřování případu stále pokračuje a podle KWS zatím není jasné, zda byli sloni otráveni úmyslně. Vysoká koncentrace kyanidu v pesticidech mohla být způsobena jejich nesprávným namícháním.
KWS zahájila vyšetřování záhadné smrti těchto 15 slonů, kteří uhynuli mezi 24. červnem až 24. červencem v národním parku Amboseli na jihu Keni u hranic s Tanzanií. V jeho okolí se nacházejí pastevecké a zemědělské komunity.
Alespoň jeden ze slonů uhynul na farmě, kde se nacházely sazenice rajčat. Další se přiblížili k vodnímu zdroji, ale i oni za několik dnů uhynuli, a to i přes pomoc veterinářů.
Devět slonic s mláďaty a jeden dospělý samec vykazovali stejné klinické příznaky, včetně částečné paralýzy, která jim znemožňovala postavit se na nohy. Zbývajících pět těl bylo už v pokročilém stadiu rozkladu nebo je zčásti sežrali mrchožrouti, takže u nich nebylo možné příčinu smrti určit, uvedla v úterý organizace KWS.
Národní park Amboseli je světově proslulý svými početnými stády slonů i výhledy na horu Kilimandžáro, která se tyčí za hranicí s Tanzanií. V parku žije odhadem asi 2000 slonů.
V Keni, stejně jako v jiných afrických státech, se sloni často stávají terčem pytláků, kteří je zabíjejí kvůli klům určeným pro nelegální obchod se slonovinou.
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