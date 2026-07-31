https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/umrti-15-slonu-v-keni-zrejme-zpusobil-kyanid-z-pesticidu-na-rajcata-uvedla-afp
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Úmrtí 15 slonů v Keni zřejmě způsobil kyanid z pesticidů na rajčata, uvedla AFP

31.7.2026 10:49 (ČTK)
Sloni v Keni.
Sloni v Keni.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | kimvanderwaal / Flickr
Nedávné úmrtí 15 slonů v keňském národním parku bylo pravděpodobně způsobeno požitím kyanidu. Ten se mohl nacházet v pesticidech používaných na rajčata pěstovaná na okolních farmách, uvedla agentura AFP. Kyanid je přitom nebezpečný nejen pro zvířata, ale může ohrozit i zdraví člověka, uvedla keňská národní agentura pro ochranu přírody (KWS).
 
Z předběžné vyšetřovací zprávy vyplývá, že sloni pozřeli toxickou látku, konkrétně smrtelný kyanid, uvedl mluvčí KWS Duncan Juma Wanyama. "Zatím se předpokládá, že pozřeli rajčata obsahující velmi silné pesticidy. Mohlo by to však ohrozit i lidi," vyjádřil své obavy.

V žaludcích uhynulých slonů byla nalezena rajčata, která stádo pravděpodobně přilákala z okolních farem. Vyšetřování případu stále pokračuje a podle KWS zatím není jasné, zda byli sloni otráveni úmyslně. Vysoká koncentrace kyanidu v pesticidech mohla být způsobena jejich nesprávným namícháním.

KWS zahájila vyšetřování záhadné smrti těchto 15 slonů, kteří uhynuli mezi 24. červnem až 24. červencem v národním parku Amboseli na jihu Keni u hranic s Tanzanií. V jeho okolí se nacházejí pastevecké a zemědělské komunity.

Alespoň jeden ze slonů uhynul na farmě, kde se nacházely sazenice rajčat. Další se přiblížili k vodnímu zdroji, ale i oni za několik dnů uhynuli, a to i přes pomoc veterinářů.

Devět slonic s mláďaty a jeden dospělý samec vykazovali stejné klinické příznaky, včetně částečné paralýzy, která jim znemožňovala postavit se na nohy. Zbývajících pět těl bylo už v pokročilém stadiu rozkladu nebo je zčásti sežrali mrchožrouti, takže u nich nebylo možné příčinu smrti určit, uvedla v úterý organizace KWS.

Národní park Amboseli je světově proslulý svými početnými stády slonů i výhledy na horu Kilimandžáro, která se tyčí za hranicí s Tanzanií. V parku žije odhadem asi 2000 slonů.

V Keni, stejně jako v jiných afrických státech, se sloni často stávají terčem pytláků, kteří je zabíjejí kvůli klům určeným pro nelegální obchod se slonovinou.

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