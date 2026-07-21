BBC: Rybáři v západní Africe viní čínské lodě z nelegálního rybolovu
Marie Pierreová vybírá mezi chycenými medúzami sardinky a stěžuje si BBC na zahraniční traulery, které nezákonně loví v tamních vodách. Rybář Musa Gassimo je podezírá z toho, že ničí sítě, které v pobřežních mořích nastražili na ryby místní lidé. "Večer nahodíme sítě a vracíme se na pobřeží. V noci pak připlují traulery a úmyslně přeřežou lana," říká a ukazuje na velké lodě kotvící na dohled z pobřeží. Pokaždé, když rybáři sítě musí vyměnit, stojí je to podle něj až 250 dolarů (asi 5300 korun).
Průměrný úlovek se členům Sierraleonské rybářské unie ztenčil v posledních letech o 40 procent, uvedl prezident tohoto uskupení Thomas Turay. "Nelegálního rybolovu už je příliš. Moře patří nám, ale zahraniční traulery připlují večer, a narušují tak sedmimílovou výlučnou zónu. Plují až přímo k našemu pobřeží," řekl.
Spoluzakladatel a šéf Nadace pro environmentální spravedlnost (EJF) Steve Trent uvedl, že velká část těchto zahraničních lodí pochází z Číny. "V minulosti jsem byl svědkem neplech jihokorejských, tchajwanských i evropských lodí, ale nyní celý region ovládli Číňané," řekl.
Místní rybáři si opakovaně stěžovali na ministerstvu rybolovu, ale jejich stížnostmi se nikdo nezabývá, poznamenal pětapadesátiletý rybář Mohamedi Kamara. Turay z toho viní korupci. "Vládní orgány se bojí pomoct místním rybářům," myslí si. Ti, kteří se na nelegálním rybolovu podílejí, mají totiž peníze na úplatky.
Toto nařčení ministerstvo rybolovu popírá a Čínská obchodní komora v Sieře Leone na žádost BBC o komentář nereagovala. Na chování čínských rybářských lodí si však stěžovali i rybáři v Latinské Americe.
Zlepšení podle Turaye spočívá v přísnější kontrole obchodních lodí a ve zvyšování tlaku na Peking, a to i ze strany samotných spotřebitelů, kteří se budou zajímat o to, odkud ryba na jejich talířích pochází a jak byla ulovena.
reklama