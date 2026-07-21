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BBC: Rybáři v západní Africe viní čínské lodě z nelegálního rybolovu

21.7.2026 09:10 (ČTK)
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Foto | tiagofernandez / Depositphotos
Na jedné z pláží na pobřeží Sierra Leone se ozývá křik - táhnout mrskající se hordu makrel, chňapalů, rejnoků, barakud a dalších mořských živočichů totiž vyžaduje sílu dvanácti i více lidí. Podle rybářů z této západoafrické země jsou ale úlovky čím dál tím menší. Viní z toho velké rybářské lodě z Číny, napsal server stanice BBC.
 
Západní Afrika je podle BBC oblastí, kde se celosvětově soustřeďuje nelegální rybolov. Až 40 procent nelicencovaných úlovků pochází podle nedávné zprávy právě ze západoafrických vod.

Marie Pierreová vybírá mezi chycenými medúzami sardinky a stěžuje si BBC na zahraniční traulery, které nezákonně loví v tamních vodách. Rybář Musa Gassimo je podezírá z toho, že ničí sítě, které v pobřežních mořích nastražili na ryby místní lidé. "Večer nahodíme sítě a vracíme se na pobřeží. V noci pak připlují traulery a úmyslně přeřežou lana," říká a ukazuje na velké lodě kotvící na dohled z pobřeží. Pokaždé, když rybáři sítě musí vyměnit, stojí je to podle něj až 250 dolarů (asi 5300 korun).

Průměrný úlovek se členům Sierraleonské rybářské unie ztenčil v posledních letech o 40 procent, uvedl prezident tohoto uskupení Thomas Turay. "Nelegálního rybolovu už je příliš. Moře patří nám, ale zahraniční traulery připlují večer, a narušují tak sedmimílovou výlučnou zónu. Plují až přímo k našemu pobřeží," řekl.

Spoluzakladatel a šéf Nadace pro environmentální spravedlnost (EJF) Steve Trent uvedl, že velká část těchto zahraničních lodí pochází z Číny. "V minulosti jsem byl svědkem neplech jihokorejských, tchajwanských i evropských lodí, ale nyní celý region ovládli Číňané," řekl.

Místní rybáři si opakovaně stěžovali na ministerstvu rybolovu, ale jejich stížnostmi se nikdo nezabývá, poznamenal pětapadesátiletý rybář Mohamedi Kamara. Turay z toho viní korupci. "Vládní orgány se bojí pomoct místním rybářům," myslí si. Ti, kteří se na nelegálním rybolovu podílejí, mají totiž peníze na úplatky.

Toto nařčení ministerstvo rybolovu popírá a Čínská obchodní komora v Sieře Leone na žádost BBC o komentář nereagovala. Na chování čínských rybářských lodí si však stěžovali i rybáři v Latinské Americe.

Zlepšení podle Turaye spočívá v přísnější kontrole obchodních lodí a ve zvyšování tlaku na Peking, a to i ze strany samotných spotřebitelů, kteří se budou zajímat o to, odkud ryba na jejich talířích pochází a jak byla ulovena.

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