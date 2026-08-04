https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ghansky-parlament-schvalil-prisny-zakon-na-ochranu-kakaovych-plantazi
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Ghanský parlament schválil přísný zákon na ochranu kakaových plantáží

4.8.2026 12:39 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Linda De Volder / Flickr
Ghanský parlament schválil zákon, podle kterého místním farmářům hrozí až 20 let vězení, pokud bez souhlasu úřadů přemění svou kakaovou plantáž na jiný účel. Informovala o tom agentura AP; zákon nyní čeká na podpis prezidenta Johna Mahamy.
 
Zákon přiznává všem kakaovým plantážím chráněný status. Bez vládního povolení by jejich přeměna například na jinou zemědělskou půdu či na stavební pozemky byla trestným činem. Nejvyšší tresty ale míří na nelegální těžbu zlata na kakaových plantážích. Za ni zákon stanoví trest odnětí svobody na deset až 20 let a vysoké pokuty za každý poškozený kakaovník.

Norma mezi pěstiteli kakaa vyvolala kritiku. Podle Mosese Djana Asiedua z Ghanské družstevní asociace pěstitelů a obchodníků s kakaem investují začínající farmáři značné prostředky. Musí koupit půdu, založit a dále udržovat plantáže, a to bez odpovídající státní podpory. Podle Asiedua by měl stát nést část nákladů na produkci kakaa, pokud tuto komoditu považuje za natolik významnou.

Kakao je jedním z nejdůležitějších vývozních artiklů západní Afriky. V sousedním Pobřeží slonoviny tvoří vývoz kakaových bobů přibližně 40 procent příjmů z exportu, v Ghaně téměř 15 procent.

Ghanské úřady každoročně stanovují výkupní cenu kakaových bobů a většina produkce se prodává prostřednictvím státem licencovaných obchodníků. Tento systém je v zemi podle AP zaveden, aby chránil farmáře před prudkými výkyvy cen na světových trzích.

Cena kakaa v posledních letech výrazně kolísá. V roce 2024 se na světovém trhu vyšplhala na více než 12 000 dolarů (zhruba 252 000 Kč) za tunu, což bylo nejvíce za několik desetiletí. Později ale klesla zhruba na 4000 dolarů (asi 84 000 Kč) za tunu poté, co nabídka převýšila poptávku.

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