V národním parku v Keni uhynulo až 15 slonů, úřady zkoumají příčinu
29.7.2026 19:07 (ČTK)
Africký park Amboseli v Keni.
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Foto | Nicolas Barcet / Wikimedia Commons
Vědci na Univerzitě v Nairobi odhalili na základě vzorků možnou toxickou látku, přičemž podle KWS další testy ještě pokračují. Testování se bude týkat také vodních zdrojů a půdy. Úřady však podle agentury AP ujistily místní obyvatele, že neexistují žádné důkazy o tom, že by podobná otrava slonů mohla vést k úmrtí lidí.
Národní park Amboseli je světově proslulý svými početnými stády slonů i výhledy na horu Kilimandžáro, která se tyčí za hranicí s Tanzanií. V parku žijí odhadem asi 2000 slonů.
V Keni, stejně jako v jiných afrických státech, se sloni často stávají terčem pytláků, kteří je zabíjejí kvůli klům určeným pro nelegální obchod se slonovinou.
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