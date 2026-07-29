https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-narodnim-parku-v-keni-uhynulo-az-15-slonu-urady-zkoumaji-pricinu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V národním parku v Keni uhynulo až 15 slonů, úřady zkoumají příčinu

29.7.2026 19:07 (ČTK)
Africký park Amboseli v Keni.
Africký park Amboseli v Keni.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Nicolas Barcet / Wikimedia Commons
Úřady v Keni vyšetřují úmrtí až 15 slonů, k němuž došlo v uplynulém měsíci v národním parku Amboseli. V minulosti se v této východoafrické zemi opakovaně objevily případy otrav slonů, které souvisely s pytláctvím, uvedla agentura AP.
 
Podle keňské národní agentury pro ochranu přírody (KWS) 10 slonů vykazovalo známky částečné paralýzy už několik dní předtím, než uhynuli. Zbylých pět těl bylo již v rozloženém stadiu, nebo je sežrali mrchožrouti, takže nebylo možné určit příčinu smrti.

Vědci na Univerzitě v Nairobi odhalili na základě vzorků možnou toxickou látku, přičemž podle KWS další testy ještě pokračují. Testování se bude týkat také vodních zdrojů a půdy. Úřady však podle agentury AP ujistily místní obyvatele, že neexistují žádné důkazy o tom, že by podobná otrava slonů mohla vést k úmrtí lidí.

Národní park Amboseli je světově proslulý svými početnými stády slonů i výhledy na horu Kilimandžáro, která se tyčí za hranicí s Tanzanií. V parku žijí odhadem asi 2000 slonů.

V Keni, stejně jako v jiných afrických státech, se sloni často stávají terčem pytláků, kteří je zabíjejí kvůli klům určeným pro nelegální obchod se slonovinou.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Rybáři Foto: EmsiProduction Flickr BBC: Rybáři v západní Africe viní čínské lodě z nelegálního rybolovu Kulturní krajina v Etiopii Foto: Gregoire Dubois Flickr. Sucho v Ugandě ničí úrodu, 16 lidí podle vlády zemřelo hlady, uvádí BBC bonobo Foto: Jeroen Kransen Flickr V Kinshase pečují o osiřelá mláďata šimpanzů bonobo lidské náhradní matky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist