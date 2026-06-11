https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/uprava-povolenek-nezabrani-zdrazovani-energii-podle-vlady-jsou-zmeny-kosmeticke
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Úprava povolenek nezabrání zdražování energií, podle vlády jsou změny kosmetické

11.6.2026 19:20 | PRAHA (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Úprava připravovaného systému emisních povolenek, kterou v noci na dnešek schválili zástupci členských států EU a Evropského parlamentu, nezabrání zdražování energií a pohonných hmot. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) tak jde spíše jen o kosmetické změny, vládní koalice proto žádá zrušení povolenek. Analytici upozornili, že průměrná domácnost si za energie a paliva připlatí tisíce korun ročně, revize by však podle nich měla zabránit extrémním cenovým výkyvům.
 
Systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 unie zavedla v roce 2005. Vztahuje se především na energetiku, energeticky náročný průmysl a leteckou dopravu. Stanovuje celkový limit emisí oxidu uhličitého, přičemž podniky musí na každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého odevzdat odpovídající povolenku. Připravovaný systém ETS 2 počítá s rozšířením na další sektory, zejména na silniční dopravu a vytápění budov. Jeho spuštění je plánováno od roku 2028.

Dohodnutá úprava ETS 2 počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého (CO2), po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Cenový strop byl nastaven na cenách z roku 2020.

"Nejde o strop na úrovni 45 eur za tunu, ale o bod intervence, který nastane v momentě, kdy bude cena povolenky 57 až 60 eur a bude se v dalších letech navíc zvyšovat. A to proto, že 45 eur se vztahuje k ceně v roce 2020," uvedl Havlíček. Pozitivní podle něj je, že se zvyšuje frekvence intervence a že nevyužité povolenky z rezervy se po roce 2030 nezruší. Naopak za negativní považuje, že počet povolenek, které se uvolní, je omezený. Jinými slovy, marketingově to zní lépe, než je realita, řekl.

Předseda Sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura v reakci na výsledek jednání řekl, že vládní koalice žádá zrušení povolenek.

Opoziční strany úpravu systému povolenek ETS2 přivítaly, změnu ale přičítají standardním unijním legislativním procesům, nikoli působení vlády Andreje Babiše (ANO).

Podle analytiků je úprava především ochranou před velkými cenovými výkyvy. Ceny plynu, uhlí a pohonných hmot ale podle nich i tak vzrostou. Třeba hlavní ekonom XTB Pavel Peterka upozornil, že nelze vyloučit, že cena povolenky překročí cenu 45 eur v cenách roku 2020, která v současnosti činí kolem 55 eur.

"Při ceně povolenky 55 eur lze čekat zdražení litru benzinu s DPH o zhruba 3,8 Kč na litr a u nafty 4,3 Kč za litr. Megawatthodina plynu pak zdraží o 326 korun a tuna uhlí o 2292 Kč," uvedl Peterka. Při ceně povolenky kolem 55 eur si podle něj domácnost v bytě s jedním autem, která topí plynem, připlatí zhruba 6280 Kč za rok. Při zdražení povolenky na 65 eur si připlatí 7422 Kč.

Analytici také varovali před dopady na tuzemský průmysl, jemuž zvýšené náklady opět zhorší konkurenceschopnost.

Pozitivně změny systému ETS2 zhodnotila Hospodářská komora, podle níž snížení rizika cenových výkyvů usnadní firmám plánování investic i rozpočtů. Komora ale zároveň zdůraznila, že nutná je rovněž zásadní revize současného systému emisních povolenek ETS1. "Pro firmy je pak obecně důležité transparentní využití výnosů z povolenek a zachování programů, které pomohou zmírnit dopady na konkurenceschopnost firem, jako je Modernizační fond," dodala viceprezidentka komory Zuzana Krejčiříková.

Zavedení povolenek dlouhodobě odmítají tuzemští dopravci, podle nichž představuje ETS 2 fakticky další daň z fosilních paliv s malou předvídatelností. Generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř připomněl, že dopravci v EU už nyní čelí vyšším nákladům kvůli emisní složce mýtného. Regulace se podle něj navíc nebude vztahovat na dopravce ze zemí mimo EU, což zvýší jejich konkurenční výhodu. "Tento problém by měla EU vyřešit, pokud chce ETS 2 v dopravě v roce 2028 zavést," dodal Hromíř.

Systém ETS 2 má podle kritiků dopadat nepřímo i na domácnosti a malé firmy prostřednictvím vyšších cen paliv a energií. Součástí zavedení ETS 2 má být i sociální klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.

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