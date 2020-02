Úřad Olomouckého kraje přerušil řízení o výjimce pro elektrárnu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz Krajský úřad Olomouckého kraje přerušil řízení o výjimce z limitů ochrany ovzduší pro elektrárnu Chvaletice na Pardubicku. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajský úřad Olomouckého kraje přerušil řízení o výjimce z limitů ochrany ovzduší pro elektrárnu Chvaletice na Pardubicku. Provozovateli dal lhůtu 90 dnů od doručení na doplnění podkladů podle požadavků ministerstva životního prostředí. Vyplývá to z usnesení krajského úřadu, které poskytla Laura Otýpková z právnické organizace Frank Bold Society.

Úřad v Olomouci rozhoduje o výjimce kvůli námitce systémové podjatosti pardubického krajského úřadu, kterou podaly ekologické organizace včetně Greenpeace, místní spolky a některé okolní obce. "Do začátku května by mělo být jasné, zda provozovatel trvá na původním rozsahu výjimky, případně zda žádost nějakým způsobem změní. Poté by mělo řízení pokračovat novým posudkem CENIA, vyjádřením spolků a obcí a případně dalším ústním jednáním," uvedla Otýpková.

Provozovatel elektrárny, společnost Sev.en EC, požadoval výjimku, aby mohl vypouštět ročně 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku nad limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom podle jejího vyjádření snížil jen nepatrně.

Krajský úřad v Pardubicích výjimku již jednou vydal, ministerstvo životního prostředí ale jeho rozhodnutí zrušilo a vrátilo k novému projednání, obsahovalo podle něj věcné i procesní vady. Podle Greenpeace Pardubický kraj v minulosti prodlužování dalšího provozu elektrárny nejméně dvakrát otevřeně podpořil. Před časem schválil krajskou energetickou koncepci, která s elektrárnou počítá. Předseda výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství krajského zastupitelstva Petr Šilar se také vyjadřoval ve prospěch energetického zařízení.

Olomoucký krajský úřad, který bude rozhodovat nyní, se již v minulosti podobnou výjimkou zabýval v případě teplárny Olomouc. Podle Greenpeace výjimku podstatně zkrátil a znečišťovateli uložil řadu povinností, po jejichž splnění začne provozovatel emisní limity plnit.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

reklama