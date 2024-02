Úřad vrátil k doplnění dokumentaci EIA pro rozšíření skládky u Nasavrk

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Krajský úřad v Pardubicích vrátil k doplnění dokumentaci, která je podkladem pro posouzení vlivu rozšíření skládky komunálního odpadu u Nasavrk na životní prostředí (EIA). Společnost AVE CZ odpadové hospodářství plánuje prodloužení životnosti skládky při vyšším hutnění ukládaného materiálu až o 21 let. Úřad zvláště požaduje, aby firma obhájila, proč chce kvůli rozšíření skládky vykácet značné plochy lesa, zjistila ČTK z informací na úřední desce Pardubického kraje.

Úložiště se má rozšířit na plochu dalších asi šesti hektarů, v současnosti jsou pozemky vedené jako lesní. Zasáhne i do katastru sousední obce Ctětín, kde se bude muset změnit územní plán. Bude nutné odstranit 4,2 hektaru jehličnatého lesa a půl hektaru lesa listnatého. Společnost počítá s tím, že by plochu rozšiřovala v několika etapách.

Krajský úřad uložil firmě, aby dokumentaci doplnila o vyhodnocení převahy veřejného zájmu na rozšíření skládky nad veřejným zájmem na zachování lesa. Požaduje také bližší specifikaci kompenzačních opatření, která mají eliminovat vlivy záměru na lesní ekosystém.

Kapacita úložiště se má zvýšit ze současných 1 050 730 krychlových metrů na 1 835 730 krychlových metrů. Rozšíření skládky a prodloužení její životnosti vyvolávalo v minulosti odpor některých obyvatel a občanských sdružení. Současné integrované povolení na skládku bude platné ještě šest let.

Proti rozšiřování skládky se stavěla již v letech 2010 a 2011 tři občanská sdružení, pod protestní peticí shromáždila přes 1100 podpisů. Krajský úřad v Pardubicích jim napoprvé vyhověl, podruhé však jejich námitky zamítl. Kritikům vadilo, že po rozšíření skládka naruší krajinný ráz. Obávali se i častějšího odlétávání odpadků, vyšší prašnosti a zápachu a úniku kontaminovaných odpadních vod do okolí. Tehdy se uvádělo, že skládka by měla ukončit provoz v roce 2020. Letos v lednu obyvatelé Ctětína v referendu rozšíření skládky podpořili, obci by to přineslo peníze z poplatků za uložení odpadů.

Skládka byla založena v 70. letech minulého století. Nasavrky ji provozovaly od roku 1993. V roce 2006 s firmou AVE CZ založily společný podnik. V roce 2015 radnice svůj čtyřicetiprocentní podíl firmě prodala za 4,5 milionu korun. Nasavrky letos očekávají z poplatků za uložení odpadů kolem 12 milionů korun.

