USA kvůli příchodu většího počtu Kubánců zavřely národní park u Floridy

Americké úřady nechaly uzavřít kvůli příchodu většího počtu migrantů z Kuby jeden národní park u pobřeží Floridy. Informovaly o tom zahraniční agentury. Není jasné, kdy se národní park Dry Tortugas, který tvoří souostroví na půl cesty mezi Floridou a Havanou, znovu otevře návštěvníkům.

Na ostrovy, které tvoří národní park v uplynulých dnech připlulo na 300 migrantů z Kuby. Použili k tomu malé loďky a čluny. Národní park se nachází zhruba 110 kilometrů od nejjižnějšího cípu Floridy a 160 kilometrů od Havany.

Americké úřady oznámily v pondělí, že park uzavírají návštěvníkům, aby lékaři a bezpečnostní složky poskytli první pomoc kubánským migrantům a umožnili jejich přesun na Floridu.

Počet Kubánců, kteří utíkají z vlasti kvůli ekonomickým problémům a politickým perzekucím do Spojených států se v posledních měsících výrazně zvýšil. V uplynulém administrativním roce na hranici s Mexikem americká policie zastavila 220 000 kubánských migrantů. Někteří z nich se pak pokouší se dostat do USA skrze riskantní námořní trasu. Podle agentury AFP na této trase americká pobřežní hlídka zadržela od října do konce prosince na 3700 Kubánců.

