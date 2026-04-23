Ústav: Kůrovcové těžby v ČR klesají, klimatické výkyvy ale nadále lesy ohrožují

23.4.2026 01:45 | PRAHA (ČTK)
Foto | Donald Judge / Flickr
Počet kůrovcových těžeb v ČR nadále klesá, ubývá také poškození lesů způsobené sněhem, suchem či větrem. Na tiskové konferenci to řekli zástupci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Lesní ochranné služby. Ačkoliv se aktuální stav lesů vyvíjí příznivě, upozorňuje ústav před klimatickými výkyvy, které mohou opět přispět k oslabení lesů.
 
Data Lesní ochranné služby, která pokrývá zhruba 70 procent celkové výměry lesů v ČR, ukazují, že objem poškození dřevin meziročně poklesl z 4,6 milionu metrů krychlových dřeva v roce 2024 na tři miliony v loňském roce. Dvě třetiny škod způsobil vítr a sucho. "Od roku 2020 můžeme průběh především jarního počasí považovat z lesnického hlediska za spíše příznivý. Období sucha v posledních letech přicházejí spíše ve druhé polovině vegetačního období, kdy neovlivňují zdravotní stav dřevin, jejich růst a také bionomii škůdců tak jako v jarních měsících," uvedl ředitel výzkumného ústavu Vít Šrámek.

Vedoucí Lesní ochranné služby Petr Doležal poznamenal, že možností ochrany lesa před suchem, větrem, sněhem i škůdci jsou omezené, rozvoj moderních technologií ale nabízí nové možnosti, které by ochranu lesa mohly usnadnit. Odborníci například aktuálně zkoumají zapojení umělé inteligence do vyhodnocování sesbíraných dat o zdravotním stavu porostů nebo do vývoje nových feromonových návnad pro hromadný odchyt kůrovců.

Právě škůdci nebo hmyz loni způsobily zbývající třetinu škod v lesích. Objem vytěženého smrkového kůrovcového dřeva loni dosáhl podle výzkumného ústavu tři čtvrtě milionu metrů krychlových, ve vrcholu kalamity mezi lety 2019 a 2020 se vytěžilo zhruba 14 milionů metrů krychlových smrkového kůrovcového dřeva. Zatímco poškození smrku kůrovcem loni meziročně kleslo zhruba o 45 procent, více napadal kůrovec jiné dřeviny, zejména borovice, jedle a jasan.

"Významná poškození jsou v poslední letech hlášena také drobnými hladovci, loni se jednalo 2000 hektarů, což je dvojnásobek oproti roku 2024," uvedl za výzkumný ústav Jan Lubojacký.

I před pokles kůrovcových těžeb a poškození lesů sněhem nebo suchem upozorňují lesníci před změnou klimatických podmínek a stoupajícími průměrnými ročními teplotami. "Extrémní letní výpar stromy nadále oslabuje a také limituje obnovu zásob podzemních vody a udržuje tak naše lesy ve stavu chronického ohrožení. To přináší zvýšené nároky na transpiraci rostlin, včetně lesních porostů a dochází k prohlubování deficitu vody v krajině i v letech, kdy se srážky blíží normálovým hodnotám," uvedli zástupci ústavu.

Aby se mohly lesy vyrovnat s měnícími klimatickými podmínkami a adaptovat se na ně, je pro stabilitu lesů zásadní druhová pestrost i genetická rozmanitost, dodali lesníci.

