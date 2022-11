Ústecká zoo představila plán rozvoje, část prvního výběhu bude hotová v létě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Část prvního výběhu ústecké zoo bude hotová začátkem letních prázdnin. Půjde o expozici gibonů, během roku je ještě doplní jeleni sika. Počítá s tím plán rozvoje zahrady, který tento týden představila ředitelka zoo Ilona Pšenková se svým týmem, sdělila vedoucí zoologického útvaru Petra Padalíková. Zejména kvůli nevhodným expozicím měla ústecká zoo pozastavené plné členství v Asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

"Hodláme přesunout naše gibony bělolící, kteří momentálně obývají jednu ubikaci v pavilonu opic, který se bude do budoucna demolovat," doplnila k prvnímu chystanému projektu zhruba za pět milionů korun Padalíková. Giboni se přesunou do lesíka ve výběhu jelenů sika v horní části areálu. "Počítáme se vznikem oploceného výběhu uvnitř výběhu jelenů s navazující vnitřní ubikací a dojde tedy i k celkové úpravě výběhu jelenů sika," popsala plány zooložka. Návštěvníci se například mohou těšit na úpravu strmého svahu kolem pavilonu slonů a dvě nové vyhlídky. Expozici navíc zatraktivní krmení gibonů.

Generel zoo je interaktivní dokument, který je podle ředitelky možný kdykoli editovat. Tým v čele s ředitelkou na tvorbě strategického dokumentu pracoval sedm měsíců. Odborníci do něj zapracovali s desetiletým výhledem nejen 40 projektů, ale také úpravu vchodů, celkovou dostupnost zoo, a to i z okolních měst, nebo rozšíření parkovacích míst. Ředitelka také uvedla, že by se měla upravit cesta podél nábřeží směrem k zoologické zahradě. Jedním z cílů je také zvýšení návštěvnosti, a to i v zimních měsících. Zoo by se podle plánu rozvoje měla rozšířit například na pozemky na Mariánském vrchu či pozemky v okolí kamenolomu.

V současné době je řada expozic již nevhodných pro chov zvířat, některé jsou v havarijním stavu. V zoologické zahradě je také několik různých povrchů - beton, dřevo, dlažba a další, což se bude s přestavbou pavilonů a rozšiřováním zoo sjednocovat. Pšenková řekla, že generel zástupci asociace EAZA viděli při červencové kontrole. Plnohodnotné členství v asociaci zoo opět získala letos v září. Přišla o něj na podzim v roce 2019.

Mezi dalšími připravovanými projekty je i chovné centrum outloňů malých. Součástí centra bude venkovní výběh doplněný o gastroprovoz, který bude přímo napojen na ochranu outloňů na Sumatře. "Bude se tam prodávat káva od farmářů a bývalých pytláků, kteří díky projektu Kukang Coffee pomáhají ochraňovat outloně přímo v terénu," uvedl František Příbrský, ředitel záchranného programu Kukang. Dále bude nahrazen pavilon opic za novou expozici, která ukáže návštěvníkům tři druhy primátů. Nové prostory nabídnou také vnitřní ubikace, aby návštěvníci mohli primáty pozorovat i v zimě.

Projekty a další úpravy bude zoologická zahrada, příspěvková organizace města, financovat podle primátora Petra Nedvědického (ANO) převážně z fondu na záchranu zoo. Město do něj ročně přispívá 20 milionů korun. Větší projekty, jako je právě nahrazení pavilonu opic a vybudování výběhů pro slony, se zřejmě zrealizují až v delším časovém horizontu. Do deseti let by tak kromě expozice gibonů mělo podle Nedvědického vzniknout chovné centrum pro outloně malé.

