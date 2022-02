Ústecká zoo se připravuje na kontrolu EAZA, vedení věří v úspěch

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ústecká zoo se připravuje na kontrolu Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), měla by se uskutečnit na jaře. Zoo přišla v roce 2019 o plné členství v asociaci, která jako hlavní nedostatky uvedla nevhodná zařízení pro chov slonů, orangutanů a dalších druhů primátů. EAZA kritizovala i neodbornost některých zaměstnanců, proto instituci posílili noví odborníci. Letos se bude zoo v čele s ředitelkou Ilonou Pšenkovou, která nastoupila loni v červenci, věnovat například nutným projektovým přípravám. Navíc zoo čeká několik zásadních transportů, stěhování orangutanů a odchod slonice Delhi.

Kontrola z asociace měla být loni na podzim, na jaro byla přesunuta kvůli pandemii koronaviru. Úplné vyloučení z EAZA by pro zoo znamenalo konec účasti na chovných programech. Výsledek šetření bude instituce znát zřejmě až na podzim. Stěžejní bude pro kontrolu plán rozvoje zoologické zahrady, na jehož aktualizaci Pšenková se svým odborným týmem pracuje.

"V průběhu března by měla odejít samice orangutana Cantik do Německa a na začátku dubna by měla odejít Ňuninka do Norska," uvedl mluvčí zoo Vít Lukáš. Obě samice se už teď se svými chovateli na převoz připravují. V expozici jsou nyní od sebe odděleny a učí se dobrovolně vlézt do transportních beden, ve kterých budou převáženy do nových domovů. Spolu s nimi odjedou na několik dní i jejich ošetřovatelé, aby jim pomohli s adaptací na nové prostředí. Samec křížence orangutana bornejského Ferda v ústecké zoo kvůli vysokému věku a zdravotnímu stavu zůstane. Jeho přesun by byl vysoce rizikový.

Orangutani z ústecké zoo neodejdou nastálo. Nevrátí se Cantik ani Ňuninka, ty budou mít nové rodiny a snad i mláďata, ale zoo přivítá do chystané nové expozice jiná zvířata. Takzvaný Asijský dům nejen pro orangutany vznikne ze slonince. Náklady mluvčí odhaduje na několik desítek milionů korun.

Sloninec teď třetím rokem obývá pouze Delhi, druhá slonice Kala uhynula po zdravotních problémech s pohybovým aparátem. Vzhledem k tomu, že je slon stádové zvíře, bude se i Delhi zřejmě ještě letos stěhovat do jiné zoologické zahrady, kde bude mít ideální podmínky pro život. Také se slony do budoucna vedení zoologické zahrady počítá. Jde však o investici, kvůli které bude zapotřebí rozšířit horní část zoo a expandovat na pozemky na Mariánské skále.

Pavilon starosvětských primátů nacházející se ve střední části areálu se bude rovněž předělávat. Obyvatelé pavilonu se zatím přesunou do jiných částí zoo, makak kápový zřejmě zahradu opustí natrvalo. "Pro ty druhy primátů, pro které v tuto chvíli nemáme expoziční umístění, tak budou umístěni v zázemí. Bude tam pro ně připravené zázemí i s venkovními výběhy," uvedl mluvčí. S výstavbou pavilonu Konžského pralesa by chtělo vedení začít ještě letos. V plánu jsou také úpravy pavilonu šelem, který podle asociace rovněž nenabízí ideální podmínky pro chov zvířat.

Personál od nástupu Pšenkové pracuje i na zlepšení servisu pro návštěvníky. "Na sezonu už bychom měli mít například novou sadu směrovníků po celé zoo," doplnil Lukáš. V plánu je zřízení koutků na kojení pro matky s dětmi, zlepšení sociálního zařízení i nové posezení. Návštěvníci se mohou těšit také na větší akce či e-shop se suvenýry. "Všichni včetně paní ředitelky jsme přesvědčeni, že kontrolu EAZA zvládneme a že plnohodnotné členství obhájíme. Děláme pro to maximum," uzavřel Lukáš.

