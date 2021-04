Ústecký kraj vyzval turisty, aby hlásili nálezy uhynulých divočáků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Budimir Jevtic / Shutterstock.com Nemocného divočáka, který uhyne, je nutné správně zlikvidovat v kafilerii, aby se nemoc nerozšířila.

Ústecký kraj vyzval obyvatele a návštěvníky kraje, aby hlásili nálezy uhynulých divočáků. Na území regionu se nachází už pět měsíců oblast s intenzivním odlovem prasat divokých vyhlášená Státní veterinární správou (SVS). Nemoc africký mor prasat se objevila u divočáků v sousedním Sasku, v Polsku je u divočáků i v chovech a nemoc se šíří v dalších evropských zemích.

Z nejbližších míst nálezu divočáků s morem v Sasku je to k hranicím zhruba 50 kilometrů. "Divočák v době říje těch 50 kilometrů za noc klidně uběhne, proto veterinární správa vyhlásila pásmo intenzivního odlovu, které je zhruba od Hřenska dál přes Liberecký kraj. Pokud někdo v tomto pásmu prase uloví, dostane za něj 2000 korun. Za nalezení uhynulého prasete nálezce dostane 3000 korun," řekl ČTK ředitel ústecké krajské veterinární správy Petr Pilous.

Nemocného divočáka, který uhyne, je nutné správně zlikvidovat v kafilerii, aby se nemoc nerozšířila. Podle informací na webu SVS v období od 16. listopadu do 11. dubna zažádali lovci v oblasti s intenzivním odlovem o zástřelné za 1676 prasat divokých. Zároveň bylo zažádáno o zvýšené nálezné za nález 39 uhynulých či sražených kusů. Všechna ulovená či nalezená a sražená divoká prasata byla vyšetřena na africký mor s negativním výsledkem.

Pokud by se objevilo prase s pozitivním výsledkem, začala by platit přísná opatření. Dopad by měla především na chovatele prasat. Krajský úřad Ústeckého kraje doporučuje, aby se nálezce zdržel jakéhokoliv kontaktu či manipulace s uhynulým zvířetem. Africký mor prasat je podle Pilouse velmi nebezpečné a nakažlivé onemocnění domácích i divokých prasat všech plemen, na člověka se nepřenáší. "Riziko je, že by to mohla roznést další zvířata jako lišky, vlci, ale i jiná divoká prasata. Pokud by se sem mor dostal, znamenalo by to obrovské ekonomické ztráty," uvedl Pilous.

Léčba afrického moru prasat neexistuje. V současné době není k dispozici účinná vakcína. "Vzhledem k příchodu jara lze předpokládat zvýšenou návštěvnost přírody a turistických destinací a nelze vyloučit, že někteří návštěvníci přírody se s úhynem prasete divokého skutečně setkají. Proto prosím veřejnost a návštěvníky kraje o spolupráci při řešení této situace," uvedl radní Ústeckého kraje Michal Kučera (Spojenci pro kraj).

