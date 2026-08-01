Útulek pro zvířata v Lanškrouně shání peníze na péči o osm zanedbaných psů
Některým psům je 12, 14 nebo ještě více let. Jiní jsou mladší, ale následky dlouhodobě zanedbané péče si nesou všichni. "Dorazili hubení, nesocializovaní a plní strachu. Bojí se neznámých zvuků, lidského doteku i obyčejné manipulace. Trápí je nemocné oči, problémy s pohybem a koordinací a jejich zuby jsou v tak špatném stavu, že jim v tlamičkách doslova hnijí," uvedl lanškrounský útulek.
Čtyři fenky, které dostaly jména Penelopa, Héra, Amfi a Kirké, mají vážné záněty dělohy. Jejich stav se může rychle zhoršit a bez včasného zákroku je přímo ohrožuje na životě. Musejí co nejdříve podstoupit operace, po kterých je čekají léky, kontroly a náročné zotavování. Ostatní psi potřebují další vyšetření, krevní testy, ošetření očí a bolestivých zubů, léky i kvalitní krmení.Lidé mohou darovat částky od několika set korun do desítky tisíc korun, a to jednorázově či každý měsíc.
Lanškrounský útulek funguje od roku 2022 v areálu Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun. Spolek Pet Heroes funguje přes deset let.
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