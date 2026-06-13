Jindřichův Hradec buduje záchytnou stanici pro opuštěná zvířata
13.6.2026 19:42 | JINDŘICHŮV HRADEC (ČTK)
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Stanice bude sloužit k dočasnému umístění odchycených koček a psů. Zařízení poskytne nalezeným psům tři vnitřní karanténní kotce, šest vnitřních kotců s výběhem a sedm venkovních kotců. Pro kočky bude určeno pět míst v karanténě a jedna buňka mimo karanténu s kapacitou deset až 15 koček. Město spolupracuje se spolkem Cibela, který se stará o nalezené kočky. O psy se starají pracovníci Služeb města Jindřichův Hradec.
Jindřichův Hradec letos hospodaří se schodkem 602 milionů korun. Velkou část investic z loňského roku město zaplatí až letošním roce. Jindřichův Hradec očekává pro rok 2026 příjmy 940 milionů korun a výdaje 1,54 miliardy korun.
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Všechny komentáře (1)
JP
Jaroslav Pokorný13.6.2026 21:28
A co Hradec bude dělat s útulkem , když se ze schodku nevyhrabe?Odpovědět