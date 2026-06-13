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Jindřichův Hradec buduje záchytnou stanici pro opuštěná zvířata

13.6.2026 19:42 | JINDŘICHŮV HRADEC (ČTK)
Diskuse: 1
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Zdroj | Depositphotos
Jindřichův Hradec buduje záchytnou stanici pro opuštěné psy a kočky. Zařízení je v areálu služeb města, které je budou provozovat. Náklady na vybudování dosáhnou 8,5 milionu korun, další stovky tisíc ročně bude stát provoz kotců. Stanice proto bude sloužit pouze pro zvířata nalezená na území města, kterých je ročně několik desítek. Novinářům to dnes řekli zástupci města.
 
"Místo jsme poměrně dlouho vybírali a je daleko mimo obytnou zástavbu. Když byly kotce ve Zbuzanech a psi tam vyli a štěkali, tak si lidé stěžovali," uvedl místostarosta Radim Staněk (Naše Česko). V areálu se budují také nové přípojky inženýrských sítí a oplocení.

Stanice bude sloužit k dočasnému umístění odchycených koček a psů. Zařízení poskytne nalezeným psům tři vnitřní karanténní kotce, šest vnitřních kotců s výběhem a sedm venkovních kotců. Pro kočky bude určeno pět míst v karanténě a jedna buňka mimo karanténu s kapacitou deset až 15 koček. Město spolupracuje se spolkem Cibela, který se stará o nalezené kočky. O psy se starají pracovníci Služeb města Jindřichův Hradec.

Jindřichův Hradec letos hospodaří se schodkem 602 milionů korun. Velkou část investic z loňského roku město zaplatí až letošním roce. Jindřichův Hradec očekává pro rok 2026 příjmy 940 milionů korun a výdaje 1,54 miliardy korun.

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JP

Jaroslav Pokorný

13.6.2026 21:28
A co Hradec bude dělat s útulkem , když se ze schodku nevyhrabe?
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