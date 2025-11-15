https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-brazilskem-belemu-se-uskutecnil-pochod-za-klima
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V brazilském Belému se uskutečnil pochod za klima

15.11.2025 17:45 | BELÉM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
V brazilském městě Belém, kde se právě koná klimatická konference COP30, se včera uskutečnil velký pochod za klima, do kterého se zapojily tisíce domorodých obyvatel i ochránců klimatu z celého světa. Demonstranti se snaží přimět účastníky konference k důraznějším krokům ve prospěch ochrany klimatu. Mezi jejich požadavky patří ochrana domorodých obyvatel, deštných pralesů a odklon od ropy, plynu a uhlí, píše agentura DPA.
 
Podle agentury AP byli někteří účastníci pochodu oblečeni v černých šatech, aby tak signalizovali pohřeb fosilních paliv. Jiní měli červené košile symbolizující krev bojovníků za ochranu životního prostředí. Mnozí demonstranti zpívali, tančili, mávali prapory a nesli transparenty, píše AP.

Zhruba čtyřkilometrová trasa pochodu končí v blízkosti areálu, kde se konference COP30 koná. Organizátoři průvodu za jeho cíl považují podporu boje za klimatickou spravedlnost a za ochranu půdy domorodých komunit, kterou ohrožují dřevorubci a ilegální těžba zlata.

Sedmadvacetiletá Ana Heloísa Alvesová akci podle AP označila za největší klimatický pochod, kterého se zúčastnila. "Je to neuvěřitelné," prohlásila. "Nemůžete ignorovat všechny tyto lidi," dodala.

Konference COP30 oficiálně začala v pondělí a potrvá do 21. listopadu. Již v úterý desítky domorodých aktivistů násilně vnikly do areálu konference, v pátek ráno pak členové brazilského domorodého kmene blokovali vstup do areálu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Fakta o klimatu Nový online kurz Dekarbonizujeme Česko. Přehledně, lidsky a podle dat COP30 Belém Foto: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Flickr Na 1600 účastníků COP30 má vazby na fosilní průmysl, tvrdí aktivisté COP30 Belém Foto: Amazônia Real Flickr Brazilský domorodý kmen zablokoval vstup do areálu klimatické konference COP30

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist