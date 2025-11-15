V brazilském Belému se uskutečnil pochod za klima
15.11.2025 17:45 | BELÉM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Zhruba čtyřkilometrová trasa pochodu končí v blízkosti areálu, kde se konference COP30 koná. Organizátoři průvodu za jeho cíl považují podporu boje za klimatickou spravedlnost a za ochranu půdy domorodých komunit, kterou ohrožují dřevorubci a ilegální těžba zlata.
Sedmadvacetiletá Ana Heloísa Alvesová akci podle AP označila za největší klimatický pochod, kterého se zúčastnila. "Je to neuvěřitelné," prohlásila. "Nemůžete ignorovat všechny tyto lidi," dodala.
Konference COP30 oficiálně začala v pondělí a potrvá do 21. listopadu. Již v úterý desítky domorodých aktivistů násilně vnikly do areálu konference, v pátek ráno pak členové brazilského domorodého kmene blokovali vstup do areálu.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk