V Brně začne v listopadu město instalovat 1000 solárních panelů na 8 střech

Zan K. 2.9.2022 11:16

Montáže solar. panelů na střechy a podobné prostory je správné. Může mi někdo objasnit, jak je to s poškozováním panelů přírodními vlivy (kroupy, vichřice a t.d.) A také jak je náročná jejich likvidace. Mám zato že to vše se musí zahrnozt do propočtů ekonomiky solárů....

Odpovědět