V brněnské zoo se narodila dvojčata ohrožené pandy červené

Brněnská zoo má dvě mláďata ohrožené pandy červené. Narodila se sice už v druhé polovině června, stále jsou ale v kritickém období. Návštěvníci je tak zatím vidět nemohou, informovala mluvčí zoo Monika Brindzáková.

Rodiče jsou samec Huan, který do zoo přišel v roce 2014, a samice Oshin, která do zoo dorazila v roce 2019. První odchov měli v květnu 2019. Byl to sameček Siddhi, který odjel v červnu 2021 do Zurychu.

"Nyní se v boudičce objevila dvě mláďata, která zatím jen velmi opatrně kontrolují chovatelé. Pro samici je to první odchov dvojčat, takže jí dopřáváme klid," uvedla mluvčí. Doplnila, že vzhledem k tomu, že mláďata jsou velmi malá, zoo zatím neplánuje ani veterinární prohlídku na zjištění pohlaví. To podle mluvčí udělá nejdříve za jeden až dva měsíce.

Panda červená je menší stromová šelma, o něco větší než kočka domácí. Pandě velké není blízce příbuzná, má pouze podobný způsob života. Jejím domovem jsou horské lesy a džungle v podhůří Himálaje. Většinu roku žije samotářsky a páry vytváří pouze na dobu rozmnožování. Zajímavostí je, že samice bývá březí 90 až 150 dní. Dokáže totiž zabrzdit vývoj oplodněného vajíčka do doby, než budou vhodné podmínky pro odchov mláďat. Rodí jedno až čtyři mláďata, která zůstávají s matkou po dobu jednoho roku.

