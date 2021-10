Břetislav Machaček 18.10.2021 18:38

Tož to jsou "dobré" zprávy. Vysokou vybijeme, aby neokusovala stromky

a vlky naučíme spásat místo ní trávu a buřeň. Ti kluci chlupatí jsou

přece kamarády aktivistů bojujících proti chovu zvířat a pochopí, že

je lépe přejít na vegánství. Lidičky co je na tom k nepochopení, že se

musí začínat odspoda a ne od vrcholu! Copak budou papat, až to spapají?

Doufám, že se brzo přemístí tam, kde žijí jejich fandové a kde nebudou

dělat problémy už jejich kritikům. Ono to je tak vždy, že nejvíce

bojují za predátory ti, kterým nejde tak ani o ně, ale o to ukázat

co prosadili i za cenu problémů, které přinesli jiným. Jim prostě

nevadí a tak si myslí, že ostatní je musí strpět za každou cenu .

Je to stejné, jako se zelenou politikou EU, kdy ten plán prosadí

i za cenu likvidace průmyslu a zničení životů miliónů občanů EU.

Je načase uvažovat v souvislostech a ne pouze uctívat ikony.

Žádná ikona nezachrání věřící, ale vždy to musí lidé udělat sami

a modlením pouze ztrácejí čas, který mohou využít smysluplněji.

Ti vlci tu nevyřeší vymírající drobnou zvěř(spíše naopak) a ani

spásání luk hospodářskými zvířaty(spíše naopak), rovněž s černou

moc nepomůžou(spíše naopak, protože zvěř vytlačují blíže k lidem)

a že by zachránili hmyz, když louky zarostou, tak na to nevěřím

taky. Tak jakýpak přinesou prospěch mimo toho, že všude zaplotíme

kdejakou pastvinu a zahradu ploty doporučenými ochranáři. Ploty

v krajině jsou tím nejhorším, co může volně žijící zvířata potkat

a těch přibývá přímo hrozivě. Ty ale ochráncům predátorů nevadí,

protože tu jde přece o ikonu a její ochranu. Opravdu podivné

myšlení "milovníků" přírody uctívajících pouze ty ikony.

