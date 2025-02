V Českém Švýcarsku se rozšíří po kůrovcové kalamitě a požáru nabídka pro turisty

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Českém Švýcarsku v nadcházející sezoně turisté bezpečně dojdou od Turistického mostu k Brtnickému hrádku. Správa národního parku odtěžila 700 suchých stromů, některé za pomocí lezecké techniky. Cesta je bezpečná, trasu nově vyznačí Klub českých turistů. ČTK to řekl mluvčí správy Tomáš Salov. Obec Hřensko zvažuje částečné zpřístupnění Edmundovy soutěsky, řekla ČTK starostka Kateřina Horáková (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná).Obnovení značení návštěvníkům umožní opět plánování okružních výletů s výchozími místy v Brtníkách, Vlčí Hoře či Kyjově u Krásné Lípy. Doposud byl úsek udržován průchodný pravidelným prořezem, návštěvníci jím mohli procházet na vlastní nebezpečí. Teď se rizika pro turisty snížila a zároveň se zvýšila prostupnost pro složky záchranného systému.

V oblasti Krásné Lípy vedlo zelené pruhové značení Klubu českých turistů před kůrovcovou kalamitou návštěvníky z města Krásná Lípa kolem obce Doubice a národním parkem České Švýcarsko do osady Brtníky. Na trase je ještě jedno přerušení turistického značení v úseku vedoucím Studáneckým dolem, kde je mimořádně cenný biotop podmáčené smrčiny. Lesnický zásah pro zajištění bezpečnosti návštěvníků by vedl podle Salova k významnému poškození stanoviště, proto úsek zůstává bez značení do doby, než se spontánně rozpadnou odumřelé smrkové souše. Návštěvníci mohou alternativně využít žlutě označeného propojení Kyjovského údolí a rozcestí Hřebec.

Cesty udržuje správa parku nepřetržitě. Některá místa jsou uzavřena po ničivém požáru jako například Gabrielina stezka a Edmundova soutěska, kterou spravuje Hřensko. "U Gabrieliny stezky jsme se dohodli, že stav tam vyhodnotíme v roce 2027 a posoudíme, zda je možné jí otevřít. Nebezpečí tam plyne kvůli možnému pádu stromů a skalních objektů. Devastační zásah v okolí cesty by měl vážné dopady na okolí," uvedl Salov. Kácení stromů by uvolnilo kameny. Zásah by tak nebyl bezpečný pro lesníky. Práce by kvůli padajícím balvanům mohly ohrozit i turisty. Těžba by navíc vzácnou přírodu podle správy parku zdevastovala.

V Edmundově soutěsce, kde obec provozovala plavbu na lodičkách, zasahovali odborníci loni na podzim v rámci protipovodňové ochrany. Dřevorubci tam těžili stromy, které by mohly při pádu vytvořit překážku v říčce Kamenici. "Naši zaměstnanci tam teď čistí cesty, připravují zábradlí. Rádi bychom otevřeli v omezeném režimu, nejdůležitější je pro nás bezpečnost, a to zaměstnanců i turistů," uvedla starostka. Do soutěsky by mohly skupinky turistů s průvodcem zřejmě kolem Velikonoc. Divoká soutěska se otevře na začátku dubna.

