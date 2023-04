V Česku bylo loni zaregistrováno 1163 nových autobusů, na elektřinu jich bylo 40

Zdroj | DPP Ministerstvo dopravy předpokládá, že se bude počet elektrobusů dále zvyšovat díky dotačním výzvám. Jednu z nich vypsalo loni v říjnu ministerstvo pro místní rozvoj a žádosti je možné podávat do 31. srpna.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Česku bylo loni zaregistrováno 1163 nových autobusů a i přes postupnou snahu EU o přechod na nízkoemisní či bezemisní dopravu jich bylo 92 procent na naftu. Dřívější velké nákupy dopravců autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) jsou kvůli drahému plynu minulostí. Elektrobusů, které jsou vhodné do městského provozu, bylo loni registrováno 40, o rok dříve pouhé dva, uvedl Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Loňské nákupy elektrobusů znamenaly značný nárůst celkového počtu registrovaných. Na konci roku jich bylo v Česku provozu 144, z toho 60 v Moravskoslezském kraji, dalších 24 jezdí v Královéhradeckém kraji a 19 v Praze. Necelou polovinu (67) tvoří vozy českého výrobce SOR Libchavy, dalších 41 autobusů je od Škody a 24 od polského Solarisu. V zemích visegrádské čtyřky je Česko v poměru k počtu obyvatel největším provozovatelem elektrobusů. Ve čtyřnásobně větším Polsku jich je 162, na Slovensku jediný.

Ministerstvo dopravy předpokládá, že se bude počet elektrobusů dále zvyšovat díky dotačním výzvám. Jednu z nich vypsalo loni v říjnu ministerstvo pro místní rozvoj a žádosti je možné podávat do 31. srpna. "Další pozitivní vývoj bych očekával i v příštích letech, kdy se budou dokončovat další projekty podpořené z dotačních programů, ale kdy se hlavně začne stále více projevovat to, že objednavatelé veřejné dopravy musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona o nízkoemisních vozidlech," uvedl pověřenec ministra dopravy po čistou mobilitu Jan Bezděkovský. Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, který nabyl účinnosti loni 1. prosince, mimo jiné stanovuje objednavatelům veřejné dopravy povinnost zajistit u nově uzavřených smluv určitý minimální podíl autobusů na alternativní paliva. Od nabytí účinnosti zákona do konce roku 2025 je tento podíl 41 procent, po tomto termínu 60 procent. Minimálně polovinu z uvedených procentních podílů musí představovat bezemisní autobusy, tedy autobusy elektrické, ať už bateriové či vodíkové.

Provozovatelé městské dopravy kromě nákupu bezemisních autobusů v posledních letech také rozšiřují trolejbusové a tramvajové provozy, které splňují požadavky na bezemisní dopravu. Trolejbusovou dopravu zavádí Praha, síť výrazně rozšířily například Jihlava a Teplice, elektrifikaci některých autobusových linek plánuje Brno.

reklama