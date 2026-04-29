V Česku je sucho, hasiči dnes bojovali s několika požáry lesa ve více krajích

29.4.2026 20:04 (ČTK)
Ilustrační foto
Hasiči dnes v několika krajích bojovali s požáry lesa. Během odpoledne se jim vesměs podařilo dostat oheň pod kontrolu. Práci jim občas komplikoval silný vítr. Hasiči na X apelovali na veřejnost, aby byla opatrná v přírodě s otevřeným ohněm. V Česku aktuálně panuje suché počasí.
 
"Ještě ani nejsou čarodějnice a už máme plné ruce práce s požáry v přírodě. Dnes odpoledne jsme souběžně řešili sedm lesních požárů ve druhém stupni, a jeden dokonce ve třetím stupni poplachu," uvedli hasiči.

Třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných si vyžádal požár asi čtyř hektarů lesa v nepřístupném terénu u Oseka na Teplicku, kde hasiči zasahovali od dnešního poledne. Požár dostali pod kontrolu ve 14:45 a v 16:14 jej zlikvidovali. Práci jim komplikoval silný vítr, hasiči použili i čtyřkolky, drony a policejní vrtulník.

Asi hektar lesa vzplál u Borkovic na Táborsku, tam hasiči požár lokalizovali kolem 16:00 a požářiště dál kontrolovali. Předběžnou škodu odhadli na 100.000 korun. "Příčinu vzniku požáru vyšetřujeme, ale nelze vyloučit, že souvisí se suchem," řekla mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.

U Třeště na Jihlavsku zasáhl požár přibližně tři hektary lesních pozemků. Menší požáry v lesích na Vysočině byly odpoledne u Těšenova blízko Horní Cerekve na Pelhřimovsku a u Olšan poblíž Telče.

Deset jednotek hasičů zasahovalo u požáru zhruba čtyř hektarů lesa ve Slavhosticích na Jičínsku. Kvůli silnému větru a nutnosti zajistit velké množství vody zřídili čerpací stanoviště v obci Vršce, odkud kyvadlově vozili vodu.

Požár hrabanky na ploše 120 krát 80 metrů hasili také v Sýkořicích na Rakovnicku.

Projekt InterSucho před několika dny uvedl, že téměř polovina území Česka trpí třemi nejhoršími stupni půdního sucha, přičemž 13 procent území zasáhlo sucho extrémní. Důvodem je podle odborníků i teplá a na srážky velmi chudá zima.

