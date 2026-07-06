V ČR je kvůli suchu po prvních sečích nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata
Sucho se podle zemědělců projevilo i na množství slámy. "Obilí zůstalo nízké, takže sláma už v této fázi nedoroste. Navíc stále dobíhají následky jarních mrazů, některé obiloviny jsou poškozené a nemají dostatečně vyvinuté zrno," dodal Vaňous.
Nedostatek slámy a její vyšší cenu kvůli suchu čekají i drůbežáři. "Slámu jako podestýlkový materiál využívá valná řada chovatelů drůbeže. Slámu se budou chovatelé snažit více drtit pro její menší spotřebu," řekla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.
Negativní dopad horka a sucha na objemová krmiva, která obsahují více vlákniny a využívají se zejména pro krmení býložravců, potvrdil ČTK i předseda Spolku pro komodity a krmiva Zdeněk Kubiska. Podle něj bude dopad v různých regionech odlišný podle množství srážek, při druhých sečích, které budou po deštích, by se ale propad z prvních sečí mohl srovnat.
"Jak zapršelo, tak tráva tam zase narostla. To znamená, že lze očekávat, že u objemových krmiv by se bilance měla na podzim srovnat. Jak to vypadalo hodně špatně, tak se to snad srovná a zásoby by neměly být příliš kritické," řekl Kubiska.
Nepříznivé výsledky z první seče se přesto promítnou do ekonomiky zemědělců a chovatelů. Zemědělci a chovatelé pěstují krmné směsi hlavně pro vlastní spotřebu, když mají přebytek, prodávají je dál. "Výnosy místy dosahovaly jen přibližně 50 procent loňské úrovně. Hrozí proto, že chovatelé budou muset nakupovat náhradní krmiva, což znamená další náklady. A to v době, kdy je ekonomika živočišné výroby dlouhodobě pod tlakem," uvedla mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková.
"V minulých letech jsme seno běžně prodávali také ostatním farmářům. Letos ale není jisté, zda ho budeme mít dostatek pro vlastní potřebu," doplnil Vaňous. Zatímco loni se cena balíku sena pohybovala okolo 800 Kč, dnes se podle Vaňouse dostává až ke 2000 Kč za balík.
Problém se dotýká i chovatelů skotu. Český svaz chovatelů masného skotu proto apeluje na ministerstvo zemědělství, aby dočasně upustilo od plnění podmínek u některých dotací. "Aby chovatelé nebyli postaveni před problém, že dobytek nemají jak ukrmit a potom ještě přijdou o peníze. Aby se situaci podařilo přečkat a nedocházelo k nějakému masivnímu rušení chovů," řekl ředitel svazu Kamil Malát.
Podle Maláta se problém s krmivy více projeví až na podzim. V současnosti se zvířata mohou krmit na pastvě, zemědělci a chovatelé ale nyní potřebují vyprodukovat dostatek krmiv pro krmení zvířat v zimě. Deště podle Maláta mohou druhou seč sice zlepšit, nedostatek krmiv způsobený suchem už se podle něj však nepodaří dohnat.
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