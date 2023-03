V ČR vznikne nová chráněná krajinná oblast, stane se jí Soutok na Břeclavsku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | RomanM82 / Wikimeda Commons Moravský přírodní unikát je pro svůj jedinečný charakter laicky přirovnávaný k Amazonii. Dosud není chráněn celistvě. Na soutoku, kde patří veškeré pozemky Lesům ČR, jsou dodnes jen dvě malé národní přírodní rezervace s lužními pralesy.

V České republice vznikne nová chráněná krajinná oblast, stane se jí lokalita soutoku Moravy a Dyje. Je to území s největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě, informovalo ministerstvo životního prostředí spolu s krajem. Ministerstvo ve způsobu ochrany našlo shodu se starosty i Jihomoravským krajem. Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že Soutok bude národním parkem, CHKO by měla být prvním krokem k jeho vyhlášení. V ČR je dosud 26 chráněných krajinných oblastí. Po větší ochraně lužních lesů v lokalitě volají ochránci přírody několik desítek let.

Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že se za více než tři desítky let nenašla politická síla, která by tento moravský přírodní unikát, pro svůj jedinečný charakter laicky přirovnávaný k Amazonii, ochránila celistvě. Na soutoku, kde patří veškeré pozemky Lesům ČR, jsou dodnes jen dvě malé národní přírodní rezervace s lužními pralesy.

"V aktualizovaném vládním programovém prohlášení jsme se zavázali, že rozšíříme plochu zvláště chráněných území a připravíme podklady k vyhlášení Národního parku Soutok. Právě proto ministerstvo životního prostředí podniklo během minulého roku řadu kroků s cílem prověřit, jaká forma velkoplošné ochrany by byla pro toto území nejvhodnější. Po expertním posouzení, diskusích s místními starosty a zástupci Jihomoravského kraje se přikláníme k tomu, aby zde byla vyhlášena chráněná krajinná oblast," uvedl Hladík.

Podle náměstka se nyní zhruba tři měsíce budou řešit praktické věci, například takzvaná zonace, pak se uskuteční "kulatý stůl", kde náležitosti proberou všechny zúčastněné strany. Následně ministerstvo zahájí proces vyhlašování. CHKO vyhlašuje vláda, podle Hladíka by to "superrychle" bylo ještě letos, reálně to vidí v polovině příštího roku. Do oblasti spadne zhruba desítka obcí.

Takzvaná Moravská Amazonie je největším zachovalým lužním komplexem v České republice. Mimo jiné jsou tam mohutné staré duby, kterých ale podle vědců rychle ubývá. Podle nich mezi lety 1990 až 2009 ubyla v této oblasti více než polovina starých porostů. Lesy ČR kritiku odmítají. Dnešní lužní lesy v oblasti jsou podle nich výsledkem více než třísetletého lesnického hospodaření.

"Chráněná krajinná oblast Soutok bude prvním krokem k tomu, aby se z tohoto jedinečného území mohl jednou stát i národní park. Nyní je ale podstatné se shodnout a nezaseknout se na debatě, zda vznikne chráněná krajinná oblast, nebo národní park. Hlavní je území poskytnout celoplošnou ochranu," uvedl Hladík.

Podle starosty Lanžhota na Břeclavsku Ladislava Straky se ale shodli jen na tom, že půjde o velkoplošnou ochranu, protože každý způsob ochrany má něco, co je pro Lanžhot důležitější. V případě národního parku je to správní rada národního parku, v případě CHKO tomu tak není. Podle něj by v případě národního parku měla obec možnost většího podílu na managementu a zodpovědnosti. "Samospráva chce být účastna toho managementu," řekl Straka.

"Příroda nepočká. Než se roky dohadovat o národním parku, je lepší cestou CHKO, která je přijatelná pro všechny. Tahle významná lokalita potřebuje konečně celoplošnou ochranu. Jsem rád, že k tomu ministerstvo takhle přistoupilo a posuneme se dál," řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

