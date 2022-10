V děčínské zoo se rozmnožil vzácný druh sudokopytníka z Filipín, sambara skvrnitého

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | magro_kr / Flickr Sambaři skvrnití jsou ve své domovině silně ohroženi. Podle údajů Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) žije na ostrovech Panay a Negros méně než 2500 jedinců, jejich populace klesá.

V děčínské zoologické zahradě se podařilo odchovat vzácný druh sudokopytníka, sambara skvrnitého z Filipín. Chovatelé po kontrole zjistili, že mládě narozené ve druhé polovině září je samice, uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.

"Prvních pár dní po porodu necháváme matku s mládětem v naprostém klidu, aby se nenarušily mateřské vazby. Mohlo by se totiž stát, že se samice přestane o mládě starat," vysvětlil vrchní chovatel Petr Haberland. Sambaři si své potomky velmi střeží. Jak samec, tak samice neváhají v případě ohrožení napadnout případného nepřítele. Dokáží ho udeřit nejen kopyty, ale také kousnout.

Děčínská zoo je velmi ceněným chovatelem tohoto endemitu z Filipín, zvířata se v zařízení množí pravidelně. "Dokonce jsme se v roce 2004 zasloužili o první odchov tohoto druhu v České republice," podotkla Houšková. Stádo v současnosti čítá čtyři kusy. Po většinu dne mohou návštěvníci při dobrém počasí spatřit celou skupinu ve venkovním výběhu, a to i přes to, že mají jeleni po celý den přístup do vnitřní stáje, aby se mohli, jakožto tropická zvířata, ukrýt do temperované ubikace. Dvě samice narozené v letech 2020 a 2021 se letos v létě přestěhovaly do německých zoo v Kolíně a v Chemnitz (Saská Kamenice).

Sambaři skvrnití jsou ve své domovině silně ohroženi. Podle údajů Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) žije na ostrovech Panay a Negros méně než 2500 jedinců, jejich populace klesá. "Hlavním problémem je fragmentace populace, postupující expanze zemědělských ploch na úkor původních lesních oblastí a také lov pro maso a trofeje, a to i přes ochranu místní legislativou," uvedla mluvčí. Od roku 1990 jsou sambaři skvrnití součástí filipínského záchranného programu.

Odchovy vzácných zvířat se daří i v ústecké zoo. Nedávno se tam poprvé vylíhl kriticky ohrožený druh papouška ara kaninda. Šlo navíc o první odchov tohoto druhu v rámci Unie Českých a Slovenských zoologických zahrad. Ara kaninda je 85 centimetrů velký papoušek, který je endemickým druhem Bolívie. Kvůli nelegálnímu lovu a odchytu, stejně jako rychle ubývajícím pralesům, jde o jeden z nejohroženějších druhů papoušků na světě. Vědci odhadují, že ve volné přírodě zbývá pouze 200 až 300 dospělých jedinců. Ústecká zoo tyto opeřence chová deset let.

