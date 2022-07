V děčínské zoo si ve vedrech dá medvěd zmrzlinu, v Chomutově čeká zvířata sníh

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kvůli vysokým teplotám, které dnes mají v Ústeckém kraji dosáhnout až k 36 stupňům a ve středu ještě o stupeň výš, se chovatelé snaží ochlazovat zvířata v zoologických zahradách v regionu. Například na medvěda Bruna v děčínské zoologické zahradě čeká zmrzlina, některá zvířata v chomutovském zooparku si užijí sněhovou nadílku.

Chomutovský zoopark si pro zvířata přichystal ochlazení v podobě rozprašovacích chladicích zařízení, ve středu se rosomáci, pižmoni a medvědi mohou těšit na sníh, který jim do expozic navezou chovatelé. Pod zoopark spadá nedaleké Kamencové jezero, ředitelka zoo Věra Fryčová ČTK řekla, že si lidé najdou cestu spíše tam, někteří, a to zejména dopoledne, se chodí procházet i do zooparku. "My jsme napůl les, takže u nás chládek je. Ráno jsem zooparkem projížděla a byli tam na procházce starší lidé i rodiny s dětmi," dodala Fryčová.

V zoologické zahradě v Ústí nad Labem budou chovatelé zvířata sledovat, všechna však mají mít podle mluvčího Víta Lukáše přístup do svých ubikací, kde se mohou ochladit ve stínu. "Zvířata musí mít neustále přístup k čerstvé vodě," doplnil Lukáš. Slonici Delhi při vyšších teplotách její chovatelé sprchují, některá zvířata mají přístup k bazénkům.

Tropické teploty se zřejmě podepíšou na návštěvnosti děčínské zoologické zahrady. Podle mluvčí zoo Aleny Houškové ve vedrech přichází lidí méně, protože spíše vyhledávají koupaliště nebo místa, kde se mohou ochladit. "Očekáváme, že návštěvnost poklesne a lidé budou vyhledávat ochlazení u vody. Sice jsme v lesoparku, kde se stín najde, ale možnost nějakého ochlazení u nás není," doplnila mluvčí.

Zvířata v zoologické zahradě budou podle vrchního chovatele děčínské zoo Petra Haberlanda mít možnost najít ochlazení ve svých vnitřních ubikacích, kde je stín. "Zvířata zvyklá na vodu mají bazén. Tapíra občas pošplícháme hadicí, medvěd dostane zmrzlinu, kde má v kousku ledu zamrzlé ovoce," uvedl Haberland. Chovatelé v horkých dnech obcházejí výběhy jednou denně kvůli krmení a úklidu, přes den pak pouze do výběhů nahlížejí, aby zvířata nerušili a zbytečně nevystavovali stresu.

