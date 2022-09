V Dolní Řasnici chce část místních referendum kvůli projektu větrných elektráren

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Dolní Řasnici na Liberecku chce část místních referendum kvůli chystanému soukromému projektu výstavby větrných elektráren. Uspořádat ho chtějí v termínu prezidentských voleb příští rok v lednu. Sběr podpisů začal na konci srpna. Novináře o tom za místní občanskou iniciativu informovala Jana Veselá.

Firma W.E.B Větrná Energie chce na katastrálním území Dolní Řasnice, Horní Řasnice a Krásného Lesa postavit až 11 větrných elektráren. Zatím tam provozuje jednu postavenou v Horní Řasnici před deseti lety. Projekt výrazného rozšíření větrného parku v této oblasti je nyní ve fázi posuzování vlivů na životní prostředí.

Obavy mají někteří místní z hluku, narušení krajinného rázu i blízkosti větrného parku. "My tyto elektrárny máme mít nějakých přibližně 900 metrů za domem," uvedla Veselá. Zákonné limity tím sice podle ní budou dodržené, je to ale na hranici možného. Obavy mají místní také z navržené výšky větrných elektráren, tak vysoké nikde jinde v Libereckém kraji nejsou. Investor má v plánu postavit 166 metrů vysoké věže s průměrem rotoru 150 metrů. Vrtule tak budou dosahovat až do výšky 241 metrů, u dosud jediné funkční větrné elektrárny postavené v Horní Řasnici to je 130 metrů.

V územním plánu Dolní Řasnice se sice zatím s větrným parkem nepočítá, záměr na jeho vybudování ale svým usnesením tamní zastupitelé podpořili. "Rozhodnuto tak bylo na základě ankety, která proběhla v roce 2020 a z těch hlasujících bylo zhruba 80 procent pro," řekl dnes ČTK starosta obce Marek Kratochvíl. V anketě s vybudováním větrného parku souhlasila před dvěma lety i většina hlasujících v Horní Řasnici a Krásném Lese.

Námitky proti výstavbě ale zaznívají i od některých obyvatel z těchto obcí. Společné nesouhlasné stanovisko k záměru poslalo na ministerstvo pro životní prostředí přes 80 obyvatel, majitelů nemovitostí či půdy a spolků z těchto tří obcí. "Lidem se nelíbí, že si nemohli o tak závažném zásahu do krajiny i do svých životů rozhodnout formou řádného referenda," uvedla pro ČTK Jolana Bláhová za další místní iniciativu Zdravá Řasnice.

reklama