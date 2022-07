V elektrárně Počerady na severu Čech stočili první med

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V elektrárně Počerady na severu Čech stočili na konci června akátový med. Ke třem včelstvům přibudou na podzim další dvě. Obživy mají včely v okolí hnědouhelných bloků dostatek, řekl Jan Hájek, který má včely v elektrárně na starosti.

Ruční medomet na kliku společně se třemi včelstvy získali energetici na podzim loňského roku od muže, jenž s včelařením končil. Odborníka, který by byl ochotný se o včely postarat, našli mezi zaměstnanci elektrárny společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy. "Máme včelstva na rekultivacích lomu ČSA a lomu Vršany i v teplárně v Kladně a budou také v elektrárně Chvaleticích. Využíváme toho, že v areálech máme zelené plochy a vracíme tím do krajiny tolik potřebný hmyz," řekla mluvčí skupiny Eva Maříková. "Byli jsme mile překvapeni, že máme mezi zaměstnanci včelaře, byl by totiž problém pouštět do areálů cizí lidi," dodala.

První med od včel umístěných v Počeradech stočil Hájek s kolegou na jaře. Vzorek nechala firma analyzovat v laboratoři. Získal certifikát s označením český med. "Ten první byl spíše z řepky, lučního kvítí. Ten druhý je akátový a možná stočíme ještě třetí, který bude vyloženě letní," uvedl Hájek. Při jednom medobraní se v elektrárně stočí zhruba 20 až 30 kilogramů. "Pro všechny zaměstnance to nicméně zatím nestačí," podotkla Maříková. Část musí zůstat také včelám na zimu.

Medu je letos podle odborníků dostatek, počasí je zatím vyhovující. Ohrozit produkci by mohlo velké sucho, kvůli němuž před dvěma lety chovatelé v některých oblastech přikrmovali včely. "Přestože náklady na chov letos vzrostly s ohledem na růst ceny obalového skla, vosku či cukru zhruba o 40 procent, tak ceny zůstaly zhruba na stejné úrovni jako loni. Kilogram se prodává v průměru za 180 až 200 korun," řekl Aleš Pelikán, který má na Litoměřicku 150 včelstev. Podle něj je právě akátový med ten nejjemnější, nemění chuť, proto si ho lze dát i do kávy. "Je takový světlý, což lidi často zaráží, a krystalizuje až třeba za rok," uvedl Hájek, který ke včelám chodí i v zimě. "Je to taková celoroční práce, ale hlavně zábava," řekl dodal.

