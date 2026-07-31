V EU začala platit v praxi směrnice, která usnadňuje opravy výrobků
31.7.2026 19:04 (ČTK)
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"Evropa by se neměla stát kontinentem, který technologie vyhazuje. Budoucnost je chytrá, opravitelná a oběhová," uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová. Snazší opravy podle jejího tvrzení podporují inovace, posilují evropský průmysl a také snižují závislost unie na dovážených surovinách.
Výrobci budou muset nově na svých internetových stránkách poskytovat jasné informace o svých opravárenských službách a orientačních cenách. "Nebudou smět opravu odmítat ani používat postupy, které by jí bránily nebo spotřebitele odrazovaly od jejího využití. Rovněž budou muset zajistit dostupnost náhradních dílů za přijatelné ceny," dodala unijní exekutiva.
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