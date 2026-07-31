https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-eu-zacala-platit-v-praxi-smernice-ktera-usnadnuje-opravy-vyrobku
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V EU začala platit v praxi směrnice, která usnadňuje opravy výrobků

31.7.2026 19:04 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
V zemích Evropské unie dnes začala v praxi platit směrnice, která usnadňuje opravy výrobků namísto jejich výměny. Informovala o tom Evropská komise. Spotřebitelé mohou požádat o opravu rozbitých výrobků, jako jsou chytré telefony, pračky nebo chladničky, a to i v případě, že již uplynula zákonem daná záruční lhůta. Výrobci budou muset tyto opravy nabízet za přiměřenou cenu a v přiměřené lhůtě.
 
Směrnice podle komise pomůže ušetřit peníze, snížit množství odpadu, prodloužit životnost výrobků a omezit emise skleníkových plynů. Cílem je motivovat spotřebitele, aby používali své zboží déle, a zabránit tak předčasné likvidaci výrobků, které by bylo možné opravit.

"Evropa by se neměla stát kontinentem, který technologie vyhazuje. Budoucnost je chytrá, opravitelná a oběhová," uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová. Snazší opravy podle jejího tvrzení podporují inovace, posilují evropský průmysl a také snižují závislost unie na dovážených surovinách.

Výrobci budou muset nově na svých internetových stránkách poskytovat jasné informace o svých opravárenských službách a orientačních cenách. "Nebudou smět opravu odmítat ani používat postupy, které by jí bránily nebo spotřebitele odrazovaly od jejího využití. Rovněž budou muset zajistit dostupnost náhradních dílů za přijatelné ceny," dodala unijní exekutiva.

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