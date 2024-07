V evropské soutěži Kvetoucích sídel mezi městy letos zastupuje republiku Písek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kajano / Shutterstock

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V evropské soutěži Entente Florale Europe (Kvetoucí sídla) v kategorii měst Českou republiku letos zastupuje Písek. Soupeří například s německým Höxterem, irským Carlowem či maďarským Debrecínem. Písek a jeho okolí tento týden navštívila mezinárodní odborná porota. Kromě centra města viděla například ukázku sečení luk kosou u Tří rybníků nebo chov raků."Entente Florale Europe bych nenazval přímo soutěží. Každé místo, které jsme navštívili nebo navštívíme, je výjimečné a jsou mezi nimi rozdíly. Zde nás velmi okouzlilo například centrum Písku a jeho budovy s krásnými vzrostlými stromy v okolí. Mile nás i překvapilo, jak jsou žáci z místních škol dobře informovaní v otázce ekologie," řekl novinářům předseda komise Entente Florale Europe Christy Boylen, jenž pochází z Irska.

Soutěž Evropských kvetoucí sídel se dělí na dvě kategorie - města a vesnice. Mezi obcemi s nižším počtem obyvatel letos zastupují Českou republiku Chorušice na Mělnicku, které komise navštíví ve čtvrtek.

Písek se v posledních letech zaměřil na květinovou výsadbu. Každoročně městští zahradníci vysadí tisíce sazenic letniček, zakládají záhony trvalek a vysazují nové stromy. "Kromě toho stále častěji aplikujeme prvky modrozelené infrastruktury s použitím biouhle (zuhelnatělé biomasy), štěrkových a strukturálních substrátů, prokořeňujících buněk či spádováním dešťové vody do zeleně. Město je navíc zasazeno do jedinečné přírody se spoustou lesů a rybníků, určitě tak má i v evropském srovnání co nabídnout," uvedl koordinátor písecké městské zeleně Ondřej Kofroň.

Soutěž Evropských kvetoucích sídel každoročně vyhlašuje organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP), což je nevládní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Projekt je znám od roku 1975, iniciovaly jej dvě květinové velmoci - Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl kladen na květiny, květinovou výzdobu měst a obcí a pořádek a čistotu v sídlech. Zlatou medaili v kategorii měst získalo naposledy z České republiky Brno v roce 2017.

reklama