V Havlíčkově Brodě budou lidé od příštího roku platit za odpad podle velikosti popelnice

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obyvatelé Havlíčkova Brodu budou od příštího roku platit poplatek za odpad podle velikosti popelnice u jejich domu. Zatím za odvážení odpadu platí dospělí lidé s trvalým pobytem ve městě paušální platbu, která je pro letošek 840 korun na hlavu. Změnou systému chce radnice podpořit třídění v domácnostech, řekla místostarostka Marie Rothbauerová (ODS). Nová platba bude podle města také spravedlivější, protože se bude týkat i lidí, kteří ve městě žijí, ale nemají tam trvalé bydliště.Nové vyhlášky, jež se týkají odpadu, schválilo v dubnu zastupitelstvo. "Každá nemovitost, nikoliv obyvatel, bude povinná platit za odpad," řekla Rothbauerová. Uvedla, že záměrem je snížit množství směsného komunálního odpadu, který se nyní ukládá na skládku v Ronově u Přibyslavi. Podle místostarostky se platba za skládkování zvyšuje a od roku 2030 by se na skládky neměl tento odpad ukládat vůbec. Vozit by se měl například do spaloven.

V Havlíčkově Brodě trvale žije 22 900 lidí. Z poplatku za odpad dostává město ročně okolo 17 milionů korun, zatímco jeho celkové náklady na likvidaci odpadů jsou zhruba 40 milionů. S novým systémem platby se zřejmě vybraná částka nezvýší a možná i klesne, pokud hodně domácností vymění své popelnice za menší. "Ale když se to podaří a lidé budou více třídit, tak na tom nakonec vyděláme všichni, i ta příroda," uvedl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Třídění chce město podpořit i tím, že obyvatelům na požádání dává bezplatně nádoby na plasty a na papír, aby je mohli mít u svých domů.

Od příštího roku budou lidé v Havlíčkově Brodě platit za každý litr popelnice 65 haléřů, částka se bude násobit počtem svozů za rok, jichž je 26. Popelnice se vyvážejí jednou za dva týdny. Podle podkladů, které projednalo pondělní zastupitelstvo, například domácnost se dvěma dospělými a dvěma dětmi do 18 let v rodinném domě zaplatí letos za odpad celkem 2520 korun. Pokud budou mít příští rok popelnici s 240 litry, platba jim stoupne na 4056 Kč, naopak ušetří, když budou mít na odpad nádobu se 120 litry. Za rok pak zaplatí 2028 korun.

U bytových domů si obyvatelé budou platbu mezi sebou rozpočítávat. Za odpad budou platit také majitelé nemovitostí, které jsou prázdné a nebude u nich žádná popelnice, za rok to bude 468 korun. K podobnému systému stanovení poplatku se podle radnice už přiklonila řada měst v Česku.

reklama