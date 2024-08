V Humpolci plánuje firma dvě velké haly pro výrobu a sklady, záměr posoudí úřady

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Soukromý investor má v plánu vybudovat v Humpolci na Pelhřimovsku areál se dvěma halami pro lehkou výrobu a skladování, které budou celkově zabírat 2,9 hektaru. V jedné hale by měl být provoz na kompletování počítačových serverů, ve druhé by mělo vznikat vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské kouty.Možné dopady záměru Zóna YD Capital Humpolec na okolí nechává posoudit firma YD Capital sídlící v Praze. Vyplývá to z údajů v informačním systému

Zvažovaná investice se podle krajského odboru životního prostředí kromě Humpolce týká i sousední obce Jiřice. Veřejnost, dotčené orgány a samosprávy se k ní mohou vyjádřit do 30 dnů.

Firma, která záměr oznamuje, uvedla, že se jím snaží naplnit požadavky potenciálních nájemců. Stavba by mohla být zahájená v prvním čtvrtletí příštího roku, dokončená by pak měla být o rok později.

Areál by měl vzniknout na pozemcích blízko dálnice D1, napojený bude na silnici 129 v Pražské ulici. Je to území, které se svažuje od dálnice směrem k průmyslové zóně a k zástavbě města. Umístění je podle oznamovatele záměru v souladu s platným územním plánem města. Uvedl, že haly vysoké 14,5 metru budou zčásti zapuštěné do terénu. Budou samostatné, jedna by měla mít zastavěnou plochu 1,8 hektaru a druhá 1,1 hektaru. Práci by v nich mělo najít přes 200 lidí.

Celková plocha území řešeného v záměru je 9,9 hektaru, z něhož by přibližně na pěti hektarech měla být zeleň a další skoro dva hektary by měly tvořit zpevněné plochy. Na parkoviště by se mělo vejít asi 195 osobních aut.

