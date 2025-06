Na trati v Hustopečích nad Bečvou bude v noci z neděle na pondělí obnoven provoz vlaků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na železniční trati z Hranic na Přerovsku do Valašského Meziříčí, na které byl zastaven provoz po únorovém mohutném požáru cisteren s toxickým benzenem ve stanici Hustopeče nad Bečvou, bude v neděli večer obnoven provoz.Jako první pojede noční rychlík Valašský expres z Prahy do Vsetína s příjezdem do Hranic v neděli ve 22:23. Regionální vlakové spoje na trať vyjedou v pondělí ráno, sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Dopravu mezi stanicemi Hranice na Moravě a Valašské Meziříčí od února zajišťují místo vlaků autobusy.

"Výluka v úseku Hranice na Moravě - Lhotka nad Bečvou skončí v noci z neděle na pondělí, kdy bude postupně ukončena veškerá náhradní autobusová doprava i odklony vlaků. Osobní vlaky budou nahrazeny autobusy do nedělní půlnoci, první regionální vlakové spoje tak pojedou od pondělního rána. Vlaky linky Ex2 - Valašské expresy budou nahrazeny autobusy do nedělních 22:20," uvedla Rajnochová.

Do okolí místa havárie cisternového vlaku a přilehlého jezera je kvůli likvidaci následků nehody od začátku dubna zakázaný vstup, zákaz se vztahoval i na železniční dopravu. Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) tento týden své nařízení upravil a ze zákazu vyjmul posádky a cestující osobní a nákladní železniční dopravy projíždějící touto oblastí. Na trati tak může být obnoven provoz.

Podle nařízení vedení SŽ budou moci vlaky třísetmetrovým úsekem v místě únorové nehody cisternového vlaku projíždět bez zastavení maximální rychlostí 50 kilometrů za hodinu. "Při průjezdu zónou zajistí dopravce zamezení přístupu vnějšího vzduchu do prostor pro cestující a služebních prostor vlaku například vypnutím klimatizace," stojí v rozhodnutí SŽ. Podle údajů z on-line měření kvality ovzduší hodnoty benzenu přímo v Hustopečích kolísají. Odborníci ubezpečili, že neohrožují zdraví obyvatel.

"Provoz dálkových vlaků bude zajištěn podle upraveného jízdního řádu. Většina dálkových vlaků linky Ex2 pojede v úseku mezi Hranicemi na Moravě, Valašským Meziříčím, Vsetínem a Púchovem v současných upravených časech, které zohledňují delší jízdní dobu a také skutečnost, že v úseku, kde došlo k nehodě, se plánují další opravy," podotkla Rajnochová.

Nákladní vlak převážející 1020 tun toxického benzenu vykolejil v Hustopečích nad Bečvou 28. února. Většina cisteren se při havárii poškodila a benzen z nich unikl do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel. Požár poškodil koleje, výhybky i trolejové vedení. Z místa kontaminovaného toxickou látkou museli hasiči nejprve odklidit za přísných bezpečnostních podmínek havarované cisterny, ze kterých odčerpali benzen. Poté z prostoru kvůli navazujícím sanačním pracím odstranili i veškerou železniční infrastrukturu a odborníci odtěžili kontaminovanou zeminu. SŽ následně obnovila trať a opravila trolejové vedení i zabezpečovací zařízení.

