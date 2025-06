Na trati u Hustopečí nad Bečvou byl obnoven provoz. Oprava poškozené trati bude letos stát 113 milionů korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Oprava železniční trati u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, kterou v únoru poškodil požár cisteren s benzenem, bude letos stát zhruba 113 milionů korun. První etapa rekonstrukce přišla přibližně na 23 milionů korun, podzimní dokončení včetně výhybek si podle odhadů Správy železnic (SŽ) vyžádá dalších 90 milionů, řekl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Celkové náklady na likvidaci následků včetně sanace zamořené půdy a vody by podle ministra životního prostředí Petr Hladíka (KDU-ČSL) neměly přesáhnout miliardu korun. Na trati byl v neděli obnoven provoz."Práce skončily o víkendu, od nedělního odpoledne tak mohly zprovozněnou trať využít první vlaky. Kompletní obnova stanice včetně výhybek potom proběhne v podzimních měsících. Náklady na první etapu oprav jsou přibližně 23 milionů korun, podzimní etapa vyjde podle plánů na přibližně 90 milionů korun," uvedl Svoboda.

V první fázi SŽ zprovoznila dvě koleje v přímém směru. Po odtěžení kontaminované zeminy pod tratí dělníci na přibližně třistametrovém úseku položili nový železniční spodek a svršek, instalovali provizorní stožáry trakčního vedení a troleje a obnovili zabezpečovací zařízení trati.

První rychlík vyjel na trať u Hustopečí v neděli večer, dnes po ní jezdí i regionální vlakové spoje. Podle nařízení vedení SŽ mohou vlaky třísetmetrovým úsekem v místě nehody projíždět bez zastavení maximální rychlostí 50 kilometrů za hodinu.

"Při průjezdu zónou zajistí dopravce zamezení přístupu vnějšího vzduchu do prostor pro cestující a služebních prostor vlaku například vypnutím klimatizace," stojí v rozhodnutí SŽ.

Nákladní vlak převážející 1020 tun toxického benzenu vykolejil v Hustopečích nad Bečvou 28. února. Většina cisteren se při havárii poškodila a benzen z nich unikl do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel.

Požár poškodil koleje, výhybky i trolejové vedení. Z místa kontaminovaného toxickou látkou museli hasiči nejprve odklidit za přísných bezpečnostních podmínek havarované cisterny, ze kterých odčerpali benzen. Poté z prostoru kvůli navazujícím sanačním pracím odstranili i veškerou železniční infrastrukturu a odborníci odtěžili kontaminovanou zeminu. SŽ následně obnovila trať a opravila trolejové vedení i zabezpečovací zařízení.

Podle odhadů sanační společnosti Dekonta uniklo do životního prostředí v důsledku havárie 250 tun benzenu. Do 7. června bylo do společnosti DEZA odvezeno přibližně 95 tun uniklého benzenu a více než 4000 metrů krychlových odpadní vody.

Odborníci na jaře dokončili v okolí místa nehody stavbu 700 metrů dlouhé stěny z ocelových profilů. Bariéra sahající pod zem do hloubky až sedmi metrů uzavřela kontaminovanou oblast a má zabránit šíření toxické látky do okolí včetně nedalekého jezera. Podle Hladíka se podařilo situaci stabilizovat a riziko, že se by se uniklý benzen dál rozšířil do půdy a povrchové vody v okolí, je minimální.

