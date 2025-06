Stav nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou vláda prodloužila do 26. července

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou, kde koncem února havaroval a vzplál vlak s nebezpečným benzenem, vláda kvůli likvidaci škod potřetí prodloužila. Platit má do 26. července. Informoval o tom ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Opatření umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Vláda může zvláštní režim v lokalitě prodloužit vždy jen o 30 dnů, naposledy o tom rozhodovala 21. května. Kdyby dnes stav neprodloužila, končil by ve čtvrtek.Celkové náklady na likvidaci následků havárie včetně sanace zamořené půdy a vody by podle Hladíka neměly přesáhnout miliardu korun. Na trati byl obnoven provoz v neděli. Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk dnes ČTK řekl, že o prodloužení stavu nebezpečí zřejmě požádá nejméně ještě jednou. Blíze odhadovat, jak rychle práce půjdou, nechce.

Sanace zabere podle dřívějších vyjádření ještě několik měsíců. Prioritou je podle Hladíka nyní odstranit benzen z hladiny podzemní vody. Následovat bude čištění podzemní vody obsahující rozpuštěnou formu benzenu. Ve zkušebním provozu jsou speciální filtry s aktivním uhlím, které umožní čerpání kontaminované podzemní vody ve velkém objemu, uvedl počátkem týdne. Sanace bude podle dřívějších vyjádření trvat nejméně do podzimu. Následky havárie likviduje firma Dekonta, další postup prací předložila v sanačním projektu. Česká inspekce životního prostředí jej schválila 12. května.

Nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí přes 1000 tun benzenu vykolejil a začal hořet v pátek 28. února. Z cisteren hasiči zachytili 360 tun látky, zbytek shořel nebo unikl. Podle Drážní inspekce vlak jel v okamžiku nehody rychlostí zhruba 95 kilometrů za hodinu místo povolené čtyřicetikilometrové rychlosti. Dočasné rychlostní omezení souviselo s opravami na trati v nedalekých Hranicích, souprava kvůli nim musela v Hustopečích na dlouhém rovném úseku přejet výhybkou na jinou kolej.

Odborníci odhadli, že do životního prostředí v místě nehody uniklo 250 tun benzenu. Do 7. června bylo do firmy DEZA odvezeno 95 tun uniklého benzenu. Odborníci na jaře dokončili v okolí nehody stavbu 700 metrů dlouhé stěny z ocelových profilů.

reklama