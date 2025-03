V Hustopečích nad Bečvou se týden po havárii připravuje odklízení vagonů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

Týden po havárii vagonů s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku hasiči stále odčerpávají zbytky této toxické a vysoce hořlavé látky z cisteren, hloubí další sondy pro čerpání benzenu, čistí vagony parním generátorem a připravují terén na chystané odklízení vraků z kolejí. Odborníci na životní prostředí a hygienici průběžně zjišťují kvalitu vzduchu, vody i půdy. Podle hasičů jde o mimořádně fyzicky i psychicky náročný a komplikovaný zásah, rozsah ekologické havárie je bezprecedentní.Nákladní vlak převážející z chemičky DEZA přes tisíc tun benzenu z dosud nezjištěných příčin v pátek 28. února před polednem vykolejil a poté začal hořet. Před nehodou překročil víc než dvojnásobně povolenou rychlost. Z cisteren hasiči zachytili 360 tun látky, zbytek shořel, nebo unikl. Oblast kolem nehody je silně znečištěná, sanace podle odhadů potrvá minimálně dva roky.

Na místě během dneška zasahovala stovka hasičů. "Stále měříme ovzduší, i nadále jsou výsledky negativní. Odebíráme vzorky, stejně jako Česká inspekce životního prostředí a Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje," uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Místo zásahu dál monitorují drony.

Hasiči také hloubí další sondy pro čerpání benzenu, který pronikl do podzemních vod. Zatím jsou jich dvě desítky, některé z nich jdou až do hloubky čtyř metrů. Sondážní jámy odborníkům na místě slouží pro rychlé zmapování kontaminačního mraku, hasiči k jejich hloubení používají pásové rypadlo. Z dosavadních dvaceti byly čtyři zasaženy benzenem, řekl ČTK Petr Mothejl z firmy Dekonta, která má sanaci na starosti. "Tato vrstva benzenu na hladině podzemní vody se odčerpává, tím zamezujeme dalšímu šíření," vysvětlil.

Hasiči pokračují v očistě cisteren za pomoci parního generátoru, páru chtějí využít pro hrubou očistu zbylých 12 poškozených cisteren a snížení výbušné koncentrace chemikálie uvnitř vagonů a v jejich bezprostředním okolí. Pojízdný parní čistič zapůjčily České dráhy z Centra historických vozidel, jde o lokomotivu zvanou Brejlovec. "Nahrubo očistíme další vagony. Hasiči Správy železnic připraví na dráze prostor pro nákladní soupravu, která odveze poškozené cisterny, jakmile to půjde," doplnila Balážová.

Odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského dnes začali odebírat vzorky půdy kvůli kontaminaci na polích zasažených spalinami z hořícího benzenu. Výsledky by měly být známy kolem 20. března. Zaměřují se na oblast ve směru převládajícího větru v době hoření, to znamená směrem na severovýchod k obcím Poruba a Palačov.

Pracovníci Správy železnic začali za asistence hasičů narovnávat kolejový svršek zničený po havárii cisteren. Je to nutné pro příjezd kolejové techniky užívané pro naložení a odvážení cisteren zdeformovaných požárem, uvedl mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. Cisterny převážející toxickou těkavou látku se budou do té doby dál odvětrávat. "Zdemolované cisterny by se snad mohly, až se to odpaří, začít už možná odstraňovat o víkendu, ale nechci to slibovat. Určitě bychom chtěli co nejdříve," uvedl Kavka. Drážní hasiči podle něj zároveň odstraňují zbytky poškozeného trakčního vedení, které visí přes koleje a brání pohybu techniky. Nejbližším cílem je dostat vraky cisteren z místa havárie co nejrychleji, avšak za bezpečných podmínek. Po odstranění vraků se bude moci přistoupit k odtěžení kolejového svršku a kontaminované zeminy.

Obnovení provozu vlaků na železniční trati mezi stanicemi Hranice na Moravě a Valašské Meziříčí bude záležet na hloubce kontaminace kolejového svršku a spodku. Může jít o týdny, ale i měsíce, pokud by byl benzen až v hlubokých vrstvách. Nehoda vlaku a následující mohutný požár poškodil trať zhruba v půlkilometrovém úseku.

Obyvatelé Hustopečí nad Bečvou podle hygieniků nemusejí mít o kvalitu pitné vody obavy, ale kvůli předběžné opatrnosti nedoporučují používat vodu ze studní v chatové oblasti u řeky Bečvy. Jde o chaty naproti vlakovému nádraží, kde někteří lidé podle zástupců městyse bydlí celoročně. Důvodem je to, že v jednom z pěti odebraných vzorků v uvedené lokalitě byla identifikována přítomnost benzenu. Zjištěná hodnota je však pod hygienickým limitem jeden mikrogram na litr. V monitoringu jakosti vody hygienici budou pokračovat. Voda ve studnách by se měla podle zástupců okolních obcí sledovat po delší čas.

