zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Hustopečích nad Bečvou skončil stav nebezpečí, obnovují se sanační práce

24.9.2025 09:52 | HUSTOPEČE NAD BEČVOU (ČTK)
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku dnes končí stav nebezpečí, který v oblasti platil kvůli likvidaci následků únorové nehody vlaku s benzenem od 28. března. Vyhlásila ho a opakovaně prodlužovala vláda na žádost olomouckého hejtmanství. Po zrušení opatření však v oblasti stále řada omezení popsaná v obecně závazné vyhlášce platí, přístupná nebude ani cyklostezka u místa havárie, řekla ČTK starostka městyse Júlia Vozáková. Povolen není podle rybářů v místě nadále ani rybolov. Sanační práce dnes po devítidenní přestávce opět začnou, uvedla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).
 
Kvůli příznivému vývoji likvidace ekologické havárie, kdy se podařilo stabilizovat situaci na poloostrově, a kdy se již téměř přestal objevovat benzen na hladině podzemní vody, prodlužování stavu nebezpečí nedoporučila ani ČIŽP. Vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. "Místo už například nebude hlídat policie, staveniště si bude muset zabezpečit firma odstraňující havárii, nejsou za nás potřeba už v takovém rozsahu hasiči, rušíme režim krizových štábů," řekl dnes ČTK olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Podle starostky Vozákové jsou však nadále v platnosti opatření, která byla vydána v návaznosti na stav nebezpečí. "Nebudeme stále moci využívat úsek cyklostezky, neboť budou v místě pokračovat sanační práce. Lidé nebudou moci stále čerpat v této oblasti vodu a nějakým způsobem ji užívat, probíhat bude stále monitoring, byť v menším režimu," řekla dnes ČTK starostka.

Omezení platí nadále i pro rybáře. "Stav nebezpečí je sice zrušen, ale volnější to pro nás nijak nebude, stále platí opatření obecné povahy ORP Hranice. To vymezuje perimetr, kde je zákaz vstupu, vjezdu, pohybu a pobytu," řekl dnes ČTK šéf hustopečských rybářů Stanislav Pernický. Lidé tak k chatám mají přístup, pohybovat se však nadále musejí tři metry od vody. "Pokud se to nezmění, nadále bude platit zákaz rybolovu," řekl ČTK Pernický.

Na likvidaci ekologické havárie, kterou má na starosti firma Dekonta, nemá ukončení stavu nebezpečí žádný vliv. Sanační práce minulé pondělí na dva týdny přerušili odborníci kvůli analýze výsledků dosavadní sanace. "Sanace byla od 15. září dočasně přerušena, aby bylo možné získat klíčové podklady pro navržení dalších navazujících sanačních prací - ověřit množství zbytkového benzenu uvnitř i vně štětovnicové stěny a prověřit hydrogeologické podmínky. Vzhledem k tomu, že potřebné vzorky již byly odebrány, v sanačních pracích se bude ode dneška znovu pokračovat. Po vyhodnocení získaných dat bude zahájena příprava další etapy prací na lokalitě," řekla dnes ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února před polednem, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Karcinogenní benzen se dostal do půdy, zasáhl i pozemky soukromých majitelů. "Majitelé pozemků, kteří je již půl roku neužívají, se nás dotazují, zda budou muset platit daň a zda získají nějaké kompenzace. Dotazovali jsme se ministerstva zemědělství, ale zatím žádná vyjádření k tomu nemáme," dodala starostka Hustopečí nad Bečvou.

Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.

Alena Horáková
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
