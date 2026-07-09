https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-indonesii-uz-vice-nez-tyden-hori-obri-skladka-na-predmesti-jakarty-pise-bbc
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V Indonésii už více než týden hoří obří skládka na předměstí Jakarty, píše BBC

9.7.2026 14:43 (ČTK)
Jakarta. Ilustrační foto
Jakarta. Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Fuzz / pixabay.com
Už více než týden hoří obří skládka odpadů na předměstí indonéské metropole Jakarty. Jak napsal zpravodajský server BBC News, oheň se rozšířil na plochu více než 15 hektarů, což velikostí odpovídá zhruba 21 fotbalovým hřištím. Stovky místních obyvatel musely opustit domovy a celá oblast je zahalená hustým, toxickým kouřem.
 
Lékaři hlásí nárůst dýchacích potíží kvůli znečištěnému vzduchu, dodala BBC. Hasiči mezitím nasadili do boje s ohněm tradiční techniky i vrtulníky, buldozery a drony a doufají, že by se požár mohlo podařit uhasit do konce týdne.

Oheň vypukl 30. června. Ačkoli úřady dosud nepotvrdily původní příčinu požáru, indonéská nevládní organizace Fórum pro životní prostředí (Walhi) uvedla, že požár způsobilo nahromadění metanu vzniklého při rozkladu organického odpadu. Silný vítr původní ohnisko rozšířil na několik dalších míst včetně těch, kde byl vysoko navršený odpad, anebo na místa, kam se hasiči dostávají jen s obtížemi.

Celou oblast zahalil kouř. "Byl tak hustý, že nebylo vůbec nic vidět," řekla serveru BBC pětačtyřicetiletá Sarmanah, která musela opustit dům i se svými dětmi. "Kouř nás štípal v nose, nutil nás ke kašli a nemohli jsme dýchat. Museli jsme odejít, protože už jsme to nedokázali snášet," dodala.

Podle ekologů je požár důsledkem neregulovaného systému otevřených skládek pod širým nebem, které jsou v Indonésii běžné. Jde podle nich o časovanou bombu, protože úřady celé roky ignorují problémy spojené s likvidací odpadů. Navíc jde už o několikátý požár skládky v Indonésii od roku 2023, dodal server BBC News.

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