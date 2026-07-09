V Indonésii už více než týden hoří obří skládka na předměstí Jakarty, píše BBC
Oheň vypukl 30. června. Ačkoli úřady dosud nepotvrdily původní příčinu požáru, indonéská nevládní organizace Fórum pro životní prostředí (Walhi) uvedla, že požár způsobilo nahromadění metanu vzniklého při rozkladu organického odpadu. Silný vítr původní ohnisko rozšířil na několik dalších míst včetně těch, kde byl vysoko navršený odpad, anebo na místa, kam se hasiči dostávají jen s obtížemi.
Celou oblast zahalil kouř. "Byl tak hustý, že nebylo vůbec nic vidět," řekla serveru BBC pětačtyřicetiletá Sarmanah, která musela opustit dům i se svými dětmi. "Kouř nás štípal v nose, nutil nás ke kašli a nemohli jsme dýchat. Museli jsme odejít, protože už jsme to nedokázali snášet," dodala.
Podle ekologů je požár důsledkem neregulovaného systému otevřených skládek pod širým nebem, které jsou v Indonésii běžné. Jde podle nich o časovanou bombu, protože úřady celé roky ignorují problémy spojené s likvidací odpadů. Navíc jde už o několikátý požár skládky v Indonésii od roku 2023, dodal server BBC News.
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