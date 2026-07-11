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V Japonsku v 18 letech uhynula nejstarší koala, v lidských letech jí bylo 90

11.7.2026 06:45 | TOKIO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | albagloria5 / Flickr
V Japonsku ve středu uhynula nejstarší koala, které bylo 18 let, což odpovídá přibližně 90 lidským letům. Podle agentury Kjódó to oznámilo turistické zařízení v západojaponské prefektuře Hjógo.
 
Zařízení Awaji Farm Park England Hill, které se nachází na ostrově Awadži západně od Ósaky, uvedlo, že samice koaly jménem Nozomi zemřela na selhání trávicího traktu kvůli vysokému věku.

Nozomi se narodila v březnu 2008 v národním parku Yanchep v australském státě Západní Austrálie. Do awadžiského parku byla přivezena v březnu 2011 u příležitosti 30. výročí uzavření dohody o přátelství mezi prefekturou Hjógo a Západní Austrálií.

Od listopadu 2022, kdy se samice stala nejstarší koalou v Japonsku, ji navštívilo mnoho turistů. Park zřídí od 18. července na neurčitou dobu pietní místo pro kladení květin v budově Koala House.

"Nozomi byla milá koala, která se ráda nechávala chovat, a byla symbolickou postavou parku. Jsme smutní, ale zároveň rádi, že jsme se s ní mohli rozloučit bez výčitek," uvedlo zařízení v prohlášení.

Po smrti Nozomi je nyní nejstarší koalou v zemi 12letý samec Daiči, který je chován ve stejném parku.

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