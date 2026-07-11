V Japonsku v 18 letech uhynula nejstarší koala, v lidských letech jí bylo 90
11.7.2026 06:45 | TOKIO (ČTK)
Ilustrační foto
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Foto | albagloria5 / Flickr
Nozomi se narodila v březnu 2008 v národním parku Yanchep v australském státě Západní Austrálie. Do awadžiského parku byla přivezena v březnu 2011 u příležitosti 30. výročí uzavření dohody o přátelství mezi prefekturou Hjógo a Západní Austrálií.
Od listopadu 2022, kdy se samice stala nejstarší koalou v Japonsku, ji navštívilo mnoho turistů. Park zřídí od 18. července na neurčitou dobu pietní místo pro kladení květin v budově Koala House.
"Nozomi byla milá koala, která se ráda nechávala chovat, a byla symbolickou postavou parku. Jsme smutní, ale zároveň rádi, že jsme se s ní mohli rozloučit bez výčitek," uvedlo zařízení v prohlášení.
Po smrti Nozomi je nyní nejstarší koalou v zemi 12letý samec Daiči, který je chován ve stejném parku.
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