V jeskyni Výpustek přibude nová trasa. Návštěvníci spatří i železobetonový monolit vestavěného "krytu'"

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Doronenko / Doronenko / Wikimedia Commons Jeskyně ukrývá unikátní vojenský protiatomový kryt, který vznikl v 60. letech minulého století.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V jeskyni Výpustek v Moravském krasu se návštěvníci podívají i do dalších prostor, správa jeskyní chystá novou trasu. Možná si na ní lidé i trochu zamažou boty, řekl ČTK mluvčí Správy jeskyní Pavel Gejdoš. Všechny jeskyně jsou nyní kvůli opatřením proti šíření koronaviru uzavřené.

Jeskyně ukrývá unikátní vojenský protiatomový kryt, který vznikl v 60. letech minulého století. Nachází se v hloubce asi 50 metrů pod zemí, je 200 metrů dlouhý a v případě napadení mohl pojmout až 250 lidí. Armády ale jeskyni využívaly i v dřívějších letech, před druhou světovou válkou zde československá armáda skladovala munici a v roce 1943 tu nacisté vybudovali podzemní továrnu, kde se vyráběly části leteckých motorů. Jeskyně však byla známá od nepaměti, osídlena byla už před 15 000 lety.

Návštěvníci si dosud mohli projít jeden klasický šestisetmetrový okruh po betonových chodnících. Začíná v 250 metrů dlouhém vestavěném "krytu" - podzemním velitelském pracovišti armády, dále se pokračuje přes Medvědí sál s nálezy stovek koster jeskynních medvědů a velké sály s vybetonovanou podlahou z dob podzemní nacistické továrny na letecké motory. K vidění jsou například i ukázky těžby hlín i několik nově objevených prostor s krápníky.

"Nová trasa, při které se návštěvníci na rozdíl od trasy po betonu možná i trochu zamažou od bahna, povede i do krápníkové Nízké chodby, dále se podívají na železobetonový monolit vestavěného 'krytu' po jeho obvodu - obou stranách i shora. Uvidí i další prostory a chodby po obvodu, které jsou při běžné prohlídce skryty. S baterkami, místy, kde elektřina natažená není," uvedl Gejdoš.

Autorem nápadu okruhu je mnohaletý průvodce ve Výpustku Jaroslav Ondráček. "Návštěvníci dosud chodili dovnitř objektu, ale ten objekt stojí v jeskynní chodbě volně. Řekli jsme si, že bychom jim mohli ukázat i to, co je vně objektu. Bude to taková přírodnější trasa s přilbou, čelovkou a pevnějšími botami," uvedl Ondráček.

Trasa bude zhruba stejně dlouhá jako první okruh. Nyní se prostory vyklízejí od zbytků stavební suti po zmíněné zaniklé nacistické továrně. Otevřena by měla být do léta.

Jeskyni ročně běžně navštěvuje kolem 20 000 lidí. Loni byla ale kvůli vládním opatřením opakovaně uzavřena, navštívilo ji zhruba 14.500 lidí. Jeskyně jsou uzavřené dosud.

reklama