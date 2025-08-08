V jižní Kalifornii se šíří další lesní požáry, několik tisíc lidí se evakuovalo
8.8.2025 13:03 (ČTK)
Ilustrační foto
Zdroj | Unsplash
Podle hasičského sboru okresu Los Angeles zatím nebyl nikdo zraněn a nebyly zasaženy žádné domy. Mluvčí hasičů ve Ventuře dnes ráno agentuře AFP řekl, že ke čtvrteční noci (pátek ráno SELČ) bylo nejméně 2700 obyvatel nuceno opustit své domovy.
K šíření požárů přispívá horké a suché počasí. Práci hasičům ztěžuje členitý terén v oblasti.
Od minulého týdne bojují hasiči v jižní Kalifornii i s požáry v okresech San Luis Obispo a Santa Barbara.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk