V jižní Kalifornii se šíří další lesní požáry, několik tisíc lidí se evakuovalo

8.8.2025 13:03 (ČTK)
Ilustrační foto
Zdroj | Unsplash
Hasiči v jižní Kalifornii bojují s dalšími lesními požáry, které se rychle šíří kvůli suchému a horkému počasí. Evakuováno kvůli nim muselo být už několik tisíc lidí. Agentura AP v noci na dnešek napsala, že požáry spálily za šest hodin skoro 40 kilometrů čtverečních a že zhruba pro 50 000 lidí bylo vydáno varování nebo výzva k evakuaci.
 
Požáry vypukly ve čtvrtek odpoledne v hornaté oblasti asi 100 kilometrů severně od Los Angeles a zasáhly oblasti v okresech Los Angeles a Ventura, uvedly dnes ráno podle agentury AFP kalifornské úřady.

Podle hasičského sboru okresu Los Angeles zatím nebyl nikdo zraněn a nebyly zasaženy žádné domy. Mluvčí hasičů ve Ventuře dnes ráno agentuře AFP řekl, že ke čtvrteční noci (pátek ráno SELČ) bylo nejméně 2700 obyvatel nuceno opustit své domovy.

K šíření požárů přispívá horké a suché počasí. Práci hasičům ztěžuje členitý terén v oblasti.

Od minulého týdne bojují hasiči v jižní Kalifornii i s požáry v okresech San Luis Obispo a Santa Barbara.

