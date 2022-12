V Kalifornii se kvůli suchu snižuje plocha osázené mandloněmi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Plocha osázená mandloněmi v Kalifornii se poprvé po více než čtvrt století snižuje. Důvodem je rekordní sucho ve státě, které přimělo zemědělce k tomu, že opouštějí své sady nebo se zcela vzdávají nové výsadby, uvedla agentura Bloomberg. Kalifornie je největším pěstitelem mandlí na světě a na jejich celosvětové produkci se podílí 80 procenty.

Podle odhadů odvětvové organizace Kalifornská rada pro mandle byla na konci srpna osázena mandlemi plocha 1,64 milionu akrů (téměř 664 000 hektarů), což je o něco méně než před rokem. Počet nově vysazených stromů, které ještě nerodí, se od roku 2020 snížil o 17 procent.

Rekordně suché tříleté období v Kalifornii způsobilo bezprecedentní omezení obvyklých dodávek vody, což zvýšilo náklady a donutilo některé producenty rušit sady ve prospěch jiných plodin nebo jednoduše přestat stromy zalévat.

"Rostoucí náklady na vodu spolu s poklesem cen mandlí snižují marže a nutí pěstitele rušit sady," uvedl výkonný ředitel výzkumné společnosti Stratamarkets zaměřující se na ořechy Michael Easterbrook. Ceny v Kalifornii se proti předchozímu roku snížily o přibližně 20 procent. "Velkou otázkou v Kalifornii nyní je, kolik dalších akrů bude odstraněno," dodal.

Ministerstvo zemědělství USA očekává, že produkce mandlí v sezoně 2022/2023 klesne o 11 procent. To signalizuje hlubší problémy pro mandlový průmysl, jehož hodnota činí pět miliard USD (115,6 miliardy Kč) a který se již potýká s problémy s dopravou, které způsobilo nahromadění zásob mandlí a pokles cen. V příštím roce by se situace mohla zlepšit, protože se očekává, že vývoz stoupne na rekord, což by mohlo také zvýšit ceny.

reklama