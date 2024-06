V Karlových Varech otevřeli GOEtrail, první cyklistickou trasu v lázeňských lesích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V Karlových Varech slavnostně otevřeli novou trať pro horská kola s názvem GOEtrail. Název odkazuje na místo, odkud trať vede, tedy na Goethovu vyhlídku nad městem. Zhruba tříkilometrová trať má tři trasy podle obtížnosti, takže by měla uspokojit zkušené cyklisty i jezdce, kteří se jízdě v terénu teprve učí. Podle radního Petra Bursíka (ODS) jde o první oficiální cyklistickou trať v lázeňských lesích Karlových Varů."Je to první krok k tomu, abychom se snažili omezit a minimalizovat vznik černých trailů v lázeňských lesích. Následovat by měla ještě výstavba takového dětského trailu na konci této nové trasy. A pak se uvidí, jak se chytne. A možná bychom udělali další trailové trasy," uvedl Bursík.

GOEtrail postavil podnik Lázeňské lesy a parky, částečně s přispěním dotace z Karlovarského kraje, řekla ČTK mluvčí městské organizace Martina Netvichová. "GOEtrail začíná u Goethovy vyhlídky a končí nad hřištěm Ferdy Mravence kousek od hřbitova. Má tři trasy značené podobně jako na sjezdovkách, tedy černou, červenou a modrou podle obtížnosti. Každá překážka se dá objet trasou určenou cyklistům, kteří se na sjezdu teprve učí," uvedla Netvichová.

Myšlenka na vytvoření cyklistické tratě v lese pod Goethovou vyhlídkou vznikla už v roce 2021. Práce na ní pak začaly v roce 2022. "Původně jsme počítali s tím, že bude v provozu už v roce 2023. Jenže nám do toho popadaly některé stromy a své udělal také prudký déšť, který město zasáhl město loni v srpnu," řekla ČTK Netvichová.

"Snažili jsme se v maximální míře využít původního terénu. Pomáhali nám s tím odborníci. Skvělé bylo, že se sešly dvě skupiny, ti, kteří jsou zkušení a vyhledávají náročné trati, a druhá skupina byli lidé, kteří provozují cykloškolu Jedem lesem. Takže jsme měli pohledy z obou stran," doplnila Netvichová.

