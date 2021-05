V Krkonoších začíná akce Čisté Krkonoše. Sbírat odpadky budou pracovníci KRNAPu i veřejnost

Foto | nastya_gepp / nastya_gepp / pixabay V přírodě se odpadky rozkládají velmi pomalu. Například papírový kapesníček se rozkládá v horských podmínkách až dva měsíce, igelitová taška 25 let, PET lahev sto let a skleněná láhev tisíce let nebo možná nikdy.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Krkonoších začíná akce nazvaná Čisté Krkonoše. Dnes se zapojí do sbírání odpadků kolem turistických cest pracovníci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), v sobotu, kdy akce pokračuje, dobrovolníci z řad veřejnosti.

"Cílem bude vysbírat pohozené odpadky, které se objevily po zimní sezóně. Obvykle se podaří vyčistit hory od zhruba třech až čtyř tun odpadu," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Sběrači vyrazí na trasy, které vytipovali strážci národního parku. Dnes a v sobotu se tak podél turistických cest objeví modré plastové pytle plné odpadků, které později strážci svezou z hor dolů na skládky.

"Akce Čisté Krkonoše ukazuje na jeden ze zlozvyků člověka jako hosta v přírodě. Zatímco přinést si občerstvení do hor není problém, odnést odlehčené prázdné obaly s sebou někteří návštěvníci za samozřejmost nepovažují," uvedl Drahný.

Upozornil na to, že v přírodě se odpadky rozkládají velmi pomalu. Například papírový kapesníček se rozkládá v horských podmínkách až dva měsíce, obyčejný ohryzek 16 dní, igelitová taška 25 let, PET lahev sto let a skleněná láhev tisíce let nebo možná nikdy, uvedli zástupci Správy KRNAP.

reklama