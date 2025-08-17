V Krušných horách u Chomutova lze spát v maringotce na včelách s výhledem do úlu
Ze zakoupené maringotky zůstal nakonec jen podvozek a kola. Uvnitř najdou návštěvníci vše potřebné k pobytu včetně sprchy a kuchyně. Pod velkou manželskou postelí jsou tři včelstva. V každém je 50 000 až 70 000 včel. Šest průduchů míří rovnou do postele. Otvor je tam také pro lahev s pitnou vodou. "Včely vytváří vibrováním magnetické pole a vodu takzvaně ovčelí. Pití takové vody by mělo mít léčebné účinky. Tady si z ní mohou lidé třeba uvařit čaj nebo kávu," uvedl Kaiser, který hostům připravuje také vlastní med.
V maringotce je skleněná tabule, která je zároveň jednou stěnou úlu. "Je to i pro mě jako pro včelaře parádní zážitek. Ve včelíně člověk zvedne rámeček a včely jsou neklidné, tady jsou v klidu. Je to taková včelí televize," uvedl Kaiser, který dává k dispozici pozorovatelům i lupu.
Včely jsou v maringotce od dubna do října, pak se stěhují na zimoviště. Provoz ubytování, kde je možné využít saunu nebo rybník, je celoroční. "Měl jsem tu alergiky, kteří se báli, přijeli proto v zimě. Pak tu byli na jaře a teď znovu," řekl Kaiser, který med včelám v maringotce nevytáčí. "Neruším tak nijak hosty," podotkl.
Na pobyt v proskleném úle si včely podle majitele rychle zvykly. O ubytování u obce Místo nedaleko zříceniny hradu Hasištejn zájem je, letní měsíce jsou obsazené. Vylepšení plánuje Kaiser v době, kdy se nestará o další včelstva. Z včelích produktů vyrábí propolisové kapky či med se zázvorem. "Hlavní pro mě je, že mě včely uklidňují. Snad tak působí i na hosty," dodal Kaiser.
