V lesích brněnských Kohoutovic začnou lesníci monitorovat divoká prasata

V lesích v brněnských Kohoutovicích začali pracovníci Lesů města Brna od tohoto týdne ověřovat skutečných stav divokých prasat. Předpokládají, že budou pokračovat do konce března. Pokud se potvrdí informace, že je černá zvěř přemnožená, budou se snažit její počty snížit. Proto zároveň lesníci prosí veřejnost, aby omezila procházky v lesích, uvedl v tiskové zprávě ředitel městské firmy Jiří Neshyba.Lesníci budou i pomocí fotopastí sledovat dvě vymezená území. Jedno je v dolní části Kohoutovic mezi ulicí Šárka a Libušinou třídou, druhé je v horní části východně od trolejbusové smyčky Jírovcova a je ohraničené ulicí Nad Pisárkami. "Podle četnějších informací místních nelze vyloučit, že se prasata přemnožila. Pokud to tak je, jsme připraveni na základě povolení vydaného státní správou lesa a myslivosti rovnou zajistit současně i odlov, který by byl nutným krokem k zajištění bezpečnosti obyvatel i k prevenci majetkových škod," uvedl Neshyba.

Odborníci soudí, že divoká prasata již vyčerpala potravní zdroje, především žaludy, a chladné počasí jim v posledních dnech navíc znemožňovalo rýt a hledat potravu v přemrzlé půdě. "Proto se začala objevovat v blízkosti lidských sídel, kam si za běžných okolností netroufnou, protože se člověku přirozeně vyhýbají. Ztráta plachosti také částečně souvisí s tím, že bachyně již většinou mají selata," vysvětlil Jakub Drimaj z Ústavu ochrany lesů a myslivosti Mendelovy univerzity.

Na nehonebních pozemcích v Kohoutovicích bude v případě potřeby odstřel zajišťovat devět zkušených lovců z Lesů města Brna. Vzhledem k inteligenci divokých prasat a jejich schopnosti migrace to nebude snadné. "Proto žádáme návštěvníky lesů v dané lokalitě, aby omezili procházky. Toto opatření je nezbytné jak z bezpečnostních důvodů, tak proto, aby nedocházelo k plašení zvěře," uvedl Neshyba.

Lovit se bude pouze v noci. Les nebude uzavřený, protože situace prozatím není dramatická. "Zejména kvůli omezenému použití zbraní v blízkosti zástavby myslivci nebudou mít jednoduchou práci. Předpokládám, že bude-li potřeba, počty prasat se podaří zredukovat. Současně se přestanou cítit v lokalitě komfortně a zbývající kusy a především bachyně s malými selaty se přesunou do odlehlejších částí lesů," předpokládá Drimaj.

