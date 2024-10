V Libereckém kraji začnou práce na přivaděči vody do příhraničí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Libereckém kraji začnou práce na přivaděči, který zajistí dostatek pitné vody pro obyvatele u hranic s Polskem ohroženým ztrátou vody kvůli rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów. ČTK to při zářijovém kontrolním dnu na budované úpravně vody Machnín u Liberce řekl ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák. Přivaděč bude příhraničí zásobovat právě vodou z machnínské úpravny."Finišujeme s úpravnou vody v Machníně, ale aby se voda dostala tam, kam je potřeba, musíme vybudovat přivaděč z Machnína do Hrádku nad Nisou, respektive k Uhelné," doplnil Špičák. Stavba rozdělená do čtyř částí přijde bez DPH na 303 milionů korun, Liberecký kraj už schválil financování v plné výši z Fondu Turów, zahájení stavby tak podle něj nic nebrání. SVS zároveň žádá na projekt dotaci z Operačního programu Životní prostředí, z něhož může získat polovinu peněz. O to by se pak dotace z Fondu Turów zkrátila.

Práce na úpravně vody za 166 milionů korun začaly loni v létě, stavba by měla být z větší části hotová na konci letošního roku, příští rok se budou hlavně montovat technologie. "Stavba by měla být hotová někdy v březnu nebo v dubnu příštího roku a pak budeme čekat na novou trafostanici ČEZ. Termín kompletního dokončení je listopad příštího roku," řekl Michal Maděra, výkonný ředitel společnosti VHS stavby, která je dodavatelem.

Výstavba navazujícího přivaděče zahrnuje dostavbu řadů mezi Machnínem a Uhelnou a zvětšení akumulace vodojemu Chrastava – Svatý Ján, ze kterého se bude pitná voda rozvádět dál. Projekt počítá s výstavbou více než deseti kilometrů vodovodního potrubí a zhruba 2,5 kilometru SVS zrekonstruuje. Přivaděč by měl být hotový na konci roku 2026, a hotové by v tu dobu měly být i navazující vodovody v Hrádku nad Nisou a Chrastavě.

Fond Turów, z něhož jsou stavby financovány, vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby uhlí v dole Turów u hranic s Českem. Na kompenzacích škod vyplatily proto před dvěma lety České republice Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, 45 milionů eur (zhruba 1,13 mld. Kč). Z toho 35 milionů eur (879 mil. Kč) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Aktuálně je na něm i s úroky přes 884 milionů korun.

Z fondu budou podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) financovány nejen úpravna, přivaděč a vodovody na Liberecku, ale také úpravna a vodovody na Frýdlantsku. Peníze by měly stačit. "Díky tomu, že se ty čtyři dosavadní stavby spolufinancují z evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí myslím, že ty peníze z fondu budou stačit i na stavby na Frýdlantsku," dodal hejtman.

reklama