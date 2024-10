V malochovu slepic na jižním Plzeňsku se potvrdila ptačí chřipka Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Nové ohnisko ptačí chřipky potvrdily testy v malochovu slepic ve vesnici Klikařov na jižním Plzeňsku. Je to vzdušnou čarou zhruba šest kilometrů od obce Myslív, kde veterináři na začátku října kvůli ptačí chřipce v komerčním chovu utratili zhruba 27 000 kusů drůbeže. Zvířata ze zasaženého malochovu v Klikařov byla utracena, řekl ČTK zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer."Chovatelka nahlásila úhyn pětiny ze zhruba pěti desítek slepic během dvou dní. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a zaslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které posléze potvrdilo ptačí chřipku H5N1. V chovu byla v souladu s platnou legislativou nařízena opatření proti šíření nákazy do jiných chovů. Chov se nachází v pásmu dozoru okolo dříve vyhlášeného ohniska v komerčním chovu v obci Myslív," uvedl Majer. Je to letošní 27. potvrzené ohnisko ptačí chřipky v malochovech, dalších sedm ohnisek bylo v komerčních chovech drůbeže. Ptačí chřipka v chovu drůbeže v chovu Klatovského rybářství v Myslívě na Klatovsku se potvrdila na konci září, 2. a 3. října veterináři zlikvidovali celý chov. Šlo o zhruba 18 000 kachen domácích, z nichž bylo 12.000 několikadenních kachňat, a dále kachny divoké a bažanty a orebice, připravené k vypuštění do bažantnic. Kolem ohniska vyhlásili veterináři tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, kde platí mimořádná veterinární opatření, například omezení přesunů drůbeže. O několik dní později testy potvrdily další ohnisko ptačí chřipky v malochovu v obci Zborovy, která je osm kilometrů od Myslíva. Bylo tam 16 slepic, všechny už uhynuly nebo byly utraceny. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.